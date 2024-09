Ticiane Pinheiro revela ameaça de Rafaella Justus: 'Não posso'

Após ver post de Mônica Martelli sobre a filha adolescente, Ticiane Pinheiro revela que também passa perrengue com a adolescência de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro se identificou ao ver uma publicação da atriz Mônica Martelli sobre a filha da escritora não ter permitido que ela postasse fotos dela em sua rede social. Nos comentários, a jornalista contou que também protagoniza alguns perrengues com a primogênita adolescente, Rafaella Justus, de 15 anos.

Após saber que a artista também enfrenta algumas proibições de sua herdeira, a esposa de Cesar Tralli contou o que também passa por algo parecido com a sua filha em casa. Inclusive, Ticiane Pinheiro disse que sofre ameaças da adolescente.

"A Rafa é igual! Não posso postar foto dela e ela ainda fala : vou parar de te seguir e vai sair no @choquei", contou a apresentadora sobre o que Rafaella Justus fala para ela quando pretende compartilhar algum clique dela que não deseja.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Ticiane Pinheiro precisou se pronunciar ao ser questionada por algumas pessoas próximas por não ter enviado o convite da festa da filha. A esposa de Cesar Tralli ainda divertiu ao contar uma gafe da caçula, Manuella, na celebração da irmã.

Veja a publicação de Mônica Martelli que Ticiane Pinheiro se identificou:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.