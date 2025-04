Giulia Costa soube de prática sexual aos 15 anos pela avó: 'Me ensinou'

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa soube de prática sexual pela avó; jovem contou que descoberta aconteceu quando tinha 15 anos

A filha de Flávia Alesssandra, Giulia Costa, de 25 anos, fez uma revelação sobre sua intimidade no Fatal Cast desta quarta-feira, 09. Durante o programa, a herdeira da atriz com Marcos Paulo contou que ficou sabendo de uma prática sexual pela avó.

A jovem disse que tinha 15 anos na época em que a senhora lhe falou o que seria a posição "espanhola", que é quando a mulher estimula o órgão íntimo do homem com os seios. "Minha avó me ensinou o que é espanhola quando eu tinha 15 anos. Minha avó é um ícone", compartilhou Giulia.

Em seguida, a enteada de Otaviano Costa revelou outro momento diferente que teve com os avós. Na ocasião, eles tinham ido a um show de pompoarismo. "Meu avô falou: 'meus amigos falaram que a gente tem que ir num p*teiro porque tem umas performances únicas na Tailândia'. Chegando lá, era um supershow mesmo. Mulheres jogando pingue-pongue com a perereca, abrindo garrafa de vidro, elas tiravam umas luzinhas de Natal de dois metros... fumam, apagam vela... depois da performance incrível, começou sexo, e meu avô falou 'vamos embora'", relembrou o episódio.

Giulia Costa recusa papel de personagem obesa

Recentemente, Giulia Costa compartilhou detalhes sobre sua decisão de recusar um papel. Em entrevista ao podcast FatalCast, ela explicou sua preocupação em abrir espaço para alguém que realmente se encaixe no perfil desejado.

"Um produtor de elenco veio me chamar para fazer uma personagem que era obesa. Eu falei: ‘Olha, não tenho problema nenhum em fazer essa personagem, acho muito legal vocês estarem trazendo isso para a trama'", começou.

Ao analisar o roteiro, Giulia não hesitou em recusar o papel. "Quando fui ler [o texto], ela [a personagem] estava em uma academia e falava assim: ‘Você está me olhando assim por quê? Só porque eu sou gorda?’", relatou. Confira!