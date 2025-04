Ex-BBB Matteus divide momento romântico com a nova namorada

Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral compartilhou um vídeo onde aparece preparando o jantar ao lado da nova namorada; veja

Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral não esconde o quanto está feliz em sua atual fase de vida. Na noite de quarta-feira, 9, o gaúcho compartilhou com os fãs um novo registro ao lado da nova namorada, Anna Julia Ferreira.

No vídeo, publicado originalmente pela moça, os dois aparecem juntos em uma cozinha preparando o jantar. Nas imagens, é possível notar que Matteus e Anna Julia conversam enquanto manuseiam os alimentos.

"Um pouco a gente conversa, um pouco a gente cozinha…", escreveu a namorada do ex-BBB na legenda. Como trilha sonora, a jovem selecionou um trecho da música 'O Plano É Simples', na voz do Grupo Bailaço.

Vale lembrar que Matteus Amaral assumiu publicamente o namoro com Anna Julia Ferreira no último fim de semana, durante um evento em Alegrete, no Rio Grande do Sul, sua cidade natal. Na ocasião, o ex-participante do BBB 24 apresentou a moça como sua namorada.

Este é o primeiro relacionamento que o famoso assume desde que terminou o noivado com a também ex-BBB Isabelle Nogueira, em fevereiro deste ano. Os rumores de que Matteus estaria vivendo um affair com Anna Julia começaram durante o carnaval.

Dias após ser visto abraçado com a estudante de medicina, o gaúcho confirmou ao público que eles estavam se conhecendo melhor, mas ainda não tinham firmado qualquer tipo de relação. A moça, inclusive, já conhece toda a família de Matteus. O ex-BBB, por sua vez, também foi 'aprovado' pelos familiares da amada.

Quem é a nova namorada do ex-BBB Matteus Amaral?

Gaúcha, Anna Júlia Ferreira tem 24 anos, é estudante de Medicina e influenciadora digital. Atualmente, ela soma mais de 98 mil seguidores em sua rede social, onde costuma compartilhar sua rotina, dicas de moda e viagens.

