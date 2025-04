Leandro Karnal lamenta morte da sogra: 'O amor fica'

Sogra de Leandro Karnal, dona Cleusa faleceu na madrugada desta quinta-feira, 10, em um hospital; escritor homenageou a familiar

Leandro Karnal usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 10, para compartilhar uma triste notícia com os seguidores: o falecimento de sua sogra, Cleusa. Em seu perfil oficial, ele publicou uma foto da familiar ao lado do filho, Vitor Fadul, marido do escritor, e se despediu com uma bela homenagem.

"Adeus, Cleusa. Combateu o bom combate. O amor fica", escreveu Karnal na legenda. Vitor Fadul também se manifestou sobre a partida da mãe. De acordo com o companheiro do escritor, dona Cleusa faleceu durante a madrugada.

"Esse é o dia mais difícil da minha vida. Minha mamãe Creuza... conto com muita força para essa passagem. Eu passei a noite no hospital. Ela ficou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e não resistiu. Eu não sei o que vou fazer da minha vida agora. Eu só quero acreditar que ela esteja em um lugar muito melhor", desabafou Fadul em um vídeo, bastante emocionado.

"Mamãe eu te amarei pra sempre, minha vida!! Volta pra mim que eu não sou nada sem você. Eu não acredito que isso está acontecendo, meu Deus!", acrescentou ele na legenda. Até o momento, a causa da morte da sogra de Leandro Karnal não foi divulgada.

Leandro Karnal lamenta morte da sogra - Reprodução/Instagram

Leandro Karnal e Vitor Fadul revelam como foi assumir o relacionamento

O historiador, escritor e palestrante Leandro Karnal (61) é um dos maiores pensadores contemporâneos do país. Karnal sempre foi muito discreto com relação a sua vida pessoal, porém, no ano passado ele assumiu publicamente seu casamento com o músico Vitor Fadul (28).

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, ambos comentam um pouco mais sobre como foi anunciar a relação para o público: "Focar no amor". Karnal revelou seu casamento no ano passado, quando publicou uma foto ao lado do marido.

Apesar disso, os dois teriam se casado em 2019. Os dois têm contrato de união estável e oficializaram o relacionamento. Eles moram juntos em São Paulo; confira o bate-papo completo com o casal!

