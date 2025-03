Saiba como foi o reencontro de Gracyanne Barbosa e Belo após o BBB 25

Eliminada do BBB 25, Gracyanne Barbosa já teve seu primeiro contato com o ex-marido, o cantor Belo; confira detalhes do reencontro

A musa fitness Gracyanne Barbosa está retomando aos poucos sua rotina na 'vida real' após passar dois meses confinada no BBB 25. A ex-sister foi eliminada do reality show da TV Globo na última terça-feira, 18, após enfrentar um paredão contra Eva e Daniele Hypolito.

Fora da competição, Gracy teve acesso a algumas informações sobre seu jogo e notícias envolvendo sua vida pessoal. No entanto, o que mais tem despertado curiosidade no público é o reencontro da famosa com o ex-marido, Belo.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', os dois já se reencontraram após a saída da musa fitness do BBB 25. Ainda segundo a jornalista, Gracyanne Barbosa e Belo se falaram por telefone assim que ela deixou o programa e se encontraram dias depois nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

O ex-casal acabou se 'esbarrando' nos bastidores da emissora enquanto cumpriam compromissos distintos. A ex-sister marcou presença no local para uma entrevista à Rádio Globo, enquanto o cantor esteve na gravação de mais um episódio do 'The Masked Singer Brasil', onde atua como jurado. O encontro, segundo a colunista, foi marcado por tranquilidade .

Ao que tudo indica, os dois famosos ainda devem se reencontrar novamente no palco do 'Domingão com Huck'. Isso porque, após as eliminações do reality show, os brothers e sisters marcam presença no programa de Luciano Huck.

No próximo domingo, 23, data em que a musa fitness estará na atração, o cantor Belo participará do quadro 'Batalha do Lip Sync'. A gravação do programa, inclusive, teria acontecido na última quinta-feira, 20.

Gracyanne Barbosa responde sobre namoro de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está se readequando à vida fora da casa mais vigiada do país. Em entrevista ao jornal Extra divulgada, ela contou que já conversou com o seu ex-marido, o cantor Belo.

Mas ele parece não ter contado sobre o namoro com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi. De acordo com Gracy, a novidade envolvendo a vida pessoal do pagodeiro não chegou até ela; confira mais detalhes!

