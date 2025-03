Gracyanne Barbosa revela se deseja manter contato com rival fora do BBB 25

Tudo em paz? Eliminada do BBB 25, Gracyanne Barbosa falou sobre a possibilidade de manter contato com brother adversário: 'Acabou'

Se depender de Gracyanne Barbosa, os embates protagonizados pela musa fitness no BBB 25 permanecerão somente dentro do reality show da TV Globo. Nona participante eliminada da competição, a famosa abriu o coração ao falar sobre sua trajetória no programa e revelou se deseja manter contato com um brother rival.

Durante o confinamento, Gracyanne chegou a discutir algumas vezes com Diogo Almeida - eliminado no sexto paredão. Em entrevista ao 'Gshow', a ex-sister disparou elogios ao ator e ressaltou que sua rivalidade com o antigo colega de confinamento não se estende para a 'vida real'.

"Eu acho que ali é jogo, passou da porta, acabou. Mesmo tendo um embate com o Diogo e não concordando com a atitude dele dentro do jogo, é um cara que eu troquei muito lá dentro. É inteligentíssimo, é um talento também. Por ser psicólogo, tem muitas questões que a gente conversou e que eu gostei muito", declarou a famosa.

"É um cara que, não posso dizer se vai ser meu amigo ou não, porque só o futuro pode dizer. Mas é uma pessoa que eu quero muito ter contato", completou Gracyanne Barbosa. Em seguida, a musa fitness contou que também deseja manter a amizade com Thamiris e Camilla.

"Pretendo levar essa amizade. Eu sei que no jogo [elas] tiveram várias atitudes, eu não vi ainda direito, mas sei que tiveram várias coisas que foram condenadas e eu quero até entender mais isso, mas eu acho que nada resume a pessoa. Eu quero as duas para a vida, sim", disse a ex-sister.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Gracyanne Barbosa revela se pretende reencontrar Diego Hypolito

Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 na última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos após enfrentar Eva e Daniele Hypolito no paredão. Fora da casa, a musa fitness refletiu sobre sua participação no programa e falou sobre o futuro de sua amizade com Diego Hypolito, com quem teve alguns atritos após a dinâmica do Seu Fifi; confira mais detalhes!

Leia também: Gracyanne Barbosa reage após decisão de Delma no BBB 25: 'Sei que é muito difícil'