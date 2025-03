Reencontro entre Gracyanne e Belo pode acontecer ainda nesta semana; entenda

Após elogiar o cantor Belo diversas vezes no BBB 25, Gracyanne Barbosa poderá reencontrar o ex-marido na mesma semana de sua eliminação

Após ser eliminada do BBB 25 com 51,38% dos votos na última terça-feira, 18, Gracyanne Barbosa poderá reencontrar seu ex-marido, o cantor Belo, em breve. Durante o confinamento, a musa fitness mencionou o artista diversas vezes. Agora, há a possibilidade de ambos se encontrarem em um programa de televisão.

Após as eliminações no reality show, os brothers e sisters marcam presença no Domingão com Huck. No próximo domingo, 23, data em que Gracyanne estará no palco, Belo também foi confirmado para participar do quadro Batalha do Lip Sync.

Tradicionalmente, os eliminados do BBB conversam com Luciano Huck, Lívia Andrade e Dona Déa Lúcia, além de assistirem às batalhas musicais. Dessa forma, este poderá ser o primeiro reencontro público do ex-casal diante das câmeras.

Belo apoiou Gracyanne durante o BBB

Quando estava confinada no BBB 25, Gracyanne Barbosa emocionou os participantes e o público do reality show no sábado, 15, ao falar abertamente sobre as dificuldades em sua vida pessoal enfrentadas no passado. Em uma conversa franca com os colegas, a musa fitness contou que já precisou pegar alimentos do lixo para sobreviver.

O assunto veio à tona após a sister Renata revelar aos demais brothers da casa que Gracyanne pegava comida de forma escondida na casa. A famosa, então, decidiu se desculpar com os colegas de confinamento e ficou bastante emocionada ao recordar situações traumáticas.

Após a repercussão, o cantor Belo, ex-marido de Gracyanne Barbosa, também se pronunciou sobre o assunto. Por meio das redes sociais, o artista, que foi casado com a musa fitness por 16 anos, pediu respeito pela dor da famosa.

Belo iniciou seu relato ressaltando que a mídia desconhece as dificuldades enfrentadas por Gracyanne ao longo de sua vida. "Eu conheço a Gracyanne como poucos. Durante 17 anos, estive ao lado dela, vi sua força, suas batalhas e tudo que ela superou para se tornar a mulher incrível que o Brasil não conhece. Mas o que muitos não sabem – e talvez ela nunca tenha tido coragem de contar antes – é o que realmente ficou marcado em sua trajetória", iniciou. Veja a declaração completa.

