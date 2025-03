Gracyanne Barbosa abre o jogo e responde sobre namoro de Belo: 'Eu acho'

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está se readequando à vida fora da casa

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está se readequando à vida fora da casa mais vigiada do país. Em entrevista ao jornal Extra divulgada nesta quinta-feira, 20, ela contou que já conversou com o seu ex-marido, o cantor Belo. Mas ele parece não ter contado sobre o namoro com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi.

" Não recebi essa informação de que o Belo está namorando. Eu acho que se ele tivesse namorando realmente ele teria falado comigo", disse a ex-BBB. "Eu acho que ele está vivendo, gente. Só que cada um faz o “off” que quiser", completou.

Em entrevista ao portal GShow após a eliminação, ela contou que já sabia que o ex estava com outra pessoa, mas que não era um namoro assumido. "Acho que falaram que ele estava namorando? Mas ele estava namorando antes de eu entrar. Assim, não é um namoro assumido, mas é um namoro. Ele está com uma pessoa. Isso eu já sabia".

Quando Belo assumiu o novo relacionamento?

Vale lembrar que os rumores sobre Belo e Rayane começaram em 2024 e ganharam força quando ela o acompanhou em um cruzeiro temático em dezembro. No carnaval, ele foi flagrado aos beijos com a musa. Os dois curtiram um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Rayane disse: “Acompanhando até o último minuto. Bom show, meu amor”.

Recentemente, Rayane Figliuzzi contou que ela e o namorado, o cantor Belo decidiram aumentar a família. Ela mostrou que adotaram um lindo cachorrinho, que ganhou nome em homenagem ao papai. “Uma novidade para vocês. Temos um novo integrante na família. Se preparem para morrer de fofura, que é a coisa mais linda do mundo. O Zion [filho de Rayane] está apaixonado e eu também, ainda estamos nos adaptando”, disse no Instagram. Leia mais!

