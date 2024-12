Poliana Rocha exibe cinturinha em fotos com Leonardo em show

Acompanhando Leonardo em show, Poliana Rocha exibe cinturinha escultural em look deslumbrante e chama a atenção; confira as fotos

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, postou novas fotos com o sertanejo em sua rede social. Nesta quarta-feira, 11, a loira acompanhou o marido em um show e chamou a atenção ao surgir deslumbrante para o momento.

Dona de um estilo elegante e com um toque ousado, a mãe do cantor Zé Felipe impressionou ao surgir com um vestido preto bem colado ao corpo. Ostentando sua cinturinha escultural, a sogra de Virginia Fonseca deu um show de beleza.

"Mais um show do marido... Colecionando momentos", escreveu ao postar os cliques com o amado. Nos comentários, o casal logo recebeu vários elogios. "Vocês arrasam", admiraram. "Lindos", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha surpreendeu com outro look. Para prestigiar a festa de um amigo em Goiânia, a empresária apostou em um vestido vermelho com transparência e não passou despercebida. Nas últimas semanas, ela surpreendeu ao mostrar seu look de Cabaré para a noite no navio de Leonardo. A famosa impressionou ao publicar um vídeo exibindo os detalhes da produção com um vestido ousado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha se inspira em Anitta para procedimento

A empresária Poliana Rocha surpreendeu ao contar que pode se inspirar em Anitta para fazer uma cirurgia. Nesta semana, a cantora passou por um procedimento estético para remover uma veia saliente que tinha em sua testa. Então, Poliana contou que tem a mesma veia e que fica incomodada.

Com a cirurgia de Anitta, a esposa de Leonardo contou que pensa em fazer o mesmo no futuro e gostou de saber da existência do procedimento. "Gente, todo mundo me perguntando: ‘Poli, você tem essa veia mesmo?’. Tenho, gente. Não é toda hora que aparece, mas eu tenho. Uma hora eu vou colocar ela bem evidente para vocês verem. Quando ela aparece, é um canudão grosso, vocês não tem noção do quanto é incômodo. Ela aparece mais quando estou agitada ou malhando”, disse ela. Veja mais aqui!