Anitta retira veia da testa: médico explica procedimento e riscos

A cantora Anitta exibe curativo na testa após retirar a veia no meio da fronte que, quando dilatado, a deixava incomodada

Nesta terça-feira, 10, a cantora Anitta, de 31 anos, surgiu nas rede sociais com um curativo na testa e a imagem logo levantou especulações. Isso porque ela teria retirado a veia que tem no meio da fronte - inclusive, a famosa anunciou, meses atrás, que encontraria um médico para fazer o procedimento.

Anitta se incomodava com o vaso, que quando dilatado, ficava aparente com frequência - muito feliz, irritada, triste ou quando se exercitava, o que acontece com quase todo mundo.

"Minha testa é muito grande, não gosto dessa veia que salta quando sorrio, talvez mude essa m****. Já encontrei um médico que coloca isso para fora. Meu nariz já está bom, mas quando sorrio muito salta essa veia que não gosto. Quando estou feliz, quando estou com ódio, quando estou com qualquer merda", contou em uma entrevista na Colômbia.

De acordo com o site Quem, o médico Armando Lobato, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Nacional, disse que há duas formas para remover a veia na testa: a laser e cirurgicamente.

Todo mundo tem a veia na testa, e ela pode variar no seu diâmetro e ser mais ou menos visível de acordo com aa espessura e cor da pele da pessoa. "Se você for olhar, a veia do braço pode ficar um pouco maior também durante os exercícios físicos. Não é uma situação especificamente da veia da cabeça", frisou.

Como se trata de um vaso normal, como os outros do corpo, sua retirada é uma decisão estética - a escolha do médico e do local onde será feito a cirurgia são cruciais para a segurança do paciente e resultado desejado.

Procedimento

Qualquer pessoa que se sinta desconfortável com a veia na testa pode fazer o procedimento após uma avaliação médica com angiologista ou cirurgião vascular.

Há duas formas de se retirar veias. A primeira utiliza um tipo específico de laser, mas é uma opção menoss recomendada para pessoas negras porque sua atuação é no pigmento da veia. A segunda é de forma cirúrgica e requer todos os cuidados de qualquer cirurgia. O procedimento não invasivo com laser é recomendado para veias de 1 a no máximo 2 milímetros de espessura.

"Você pode fazer com laser transdérmico, e o resultado pode acontecer com uma sessão ou mais. Esse laser também pode ser usado no canto dos olhos, por exemplo. O procedimento ele faz com que a veia feche; ela colaba, é como se as paredes se juntassem no vácuo. Com o tempo o corpo absorve a veia que não passa mais sangue", disse.

Já a cirurgia invasiva é para veias de 2 a 3 milímetros. "Essa cirurgia se chama microflebectomia e é feita em dois cortes nas extremidades da veia que deve ser retirada. É feita uma ligadura onde essa veia passa e ela é cortada e retirada", explicou.

"Nós temos milhões de veias e retirar uma dessa não fará falta nem para Anitta, nem para outra pessoa. Várias outras [veias] colaterais e outros caminhos vão suprir com tranquilidade o que ela fazia. São várias veias na testa da gente, umas aparentes e outras não", acrescentou.

Riscos

No caso de vasos menores e a opção pelo laser, é preciso entender o método pode causar queimaduras por conta da pigmentação natural em peles morenas e negras. Se isso acontecer, outros procedimentos ou tratamentos podem ser feitos para clarear a parte exposta ao laser.

"Na medicina, nós somos uma forma de tratamento de meio, não de fim. Então, o meio, ou seja, quando você faz um procedimento, ele foi feito com a intenção de dar certo, mas pode ser que tenha suas complicações. Em umaa dessas complicações, você pode ter um hematoma, uma infecção... Por isso é importante que a pessoa escolha um lugar que tenha certificação da Vigilância Sanitária", alertou.

No procedimento é cirúrgico todos os quesitos de segurança também devem ser atendidos. "Um ambiente totalmente estéreo é importantíssimo. A pessoa pode ter uma infecção. Se isso acontecer, as marcas mínimas, podem ficar maiores e se tornarem cicatrizes no rosto", finalizou.

