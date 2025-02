Poliana Rocha encanta ao comparar foto de Leonardo e Zé Felipe com a do neto

Resgatando foto do passado de Leonardo com Zé Felipe, Poliana Rocha encanta ao comparar clique com um atual do filho com José Leonardo; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao repostar uma montagem nesta quarta-feira, 26, comparando uma foto do passado do sertanejo com o filho com uma atual de Zé Felipe com José Leonardo.

Após o clique do herdeiro da loira render várias curtidas e comentários na rede social, por conta do bebê se parecer bastante com o pai, a sogra de Virginia Fonseca publicou a comparação e mostrou como o trio é bem semelhante.

"Nostalgia", escreveu a vovó coruja ao ver as gerações dos homens de sua família.

Ainda em seus stories, nesta quarta-feira, 26, Poliana Rocha abriu o jogo sobre o real motivo de não construir uma nova casa e se mudar com Leonardo. A influenciadora revelou a história que envolve a propriedade em que moram desde 2001 e emocionou ao dizer que o apego do esposo tem a ver com o irmão Leandro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo em sua casa

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo e deu mais detalhes.