Virginia e Zé Felipe chamam a atenção ao mostrarem José Leonardo: 'A cara'

Em novos registros, Virginia e Zé Felipe encantam ao mostrarem o charme do filho caçula; José Leonardo 'explodiu o fofurômetro'; veja

O filho de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo, de cinco meses, explodiu o fofurômetro em mais uma aparição. Nesta terça-feira, 25, os papais fizeram publicações na rede social logo de manhã e encantaram os milhões de seguidores ao mostrá-lo.

Em um vídeo com a mãe, ele apareceu recebendo carinho da influenciadora e ficando todo sorridente a cada beijo. Por gostar de ser "amassado", José Leonardo surpreendeu os internautas por ser tão bonzinho. Já com o pai, ele surgiu em uma foto e mostrou ser bem parecido com o cantor.

"Bom dia com muito amor e chamego! Meu principe além de ser lindo, é carinhoso e carismático não do conta desse neném não, Deus abençoe sua vida sempre meu amor", escreveu a empresária ao compartilhar o momento fofo com o caçula.

"De Zé pra Zé não tem resenha fraca", falou o famoso ao surgir com o filho no colo e usando boné para trás. Nos comentários, os internautas ficaram passados com a forte semelhança entre eles. "A cara de um, focinho do outro", opinaram. "Sua cara", disseram.

Virginia encanta ao mostrar looks das filhas para a escola

A influenciadora Virginia Fonseca encantou na manhã desta segunda-feira, 24, ao compartilhar fotos das filhas, Maria Alice e Maria Flor, prontas para irem à escola. Usando uniformes, as pequenas deram um show de fofura.

Além de colocarem a roupa do colégio, as herdeiras da famosa com Zé Felipe usaram acessórios para comporem os looks. Maria Flor foi de laço vermelho na cabeça e meias de bichinho. A primogênita também teve um laço vermelho e foi de meias mais neutras.

É bom lembrar que, ao voltarem para as aulas, a duplinha chamou a atenção cada uma com seu estilo na hora de escolherem suas malas. Maria Alice, de três anos, apostou em uma mochila do Homem Aranha e a irmã quis uma da Minnie. Veja o look aqui!