Poliana Rocha revela por que não muda de casa com Leonardo: 'Uma emoção'

Morando na mesma casa desde 2001, Poliana Rocha revela por que não se muda com Leonardo; sertanejo teve 'presença' de Leandro ao ver o local

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, surpreendeu ao contar com detalhes o motivo pelo qual ela e o amado não se mudam da casa onde moram desde 2001, em Goiânia . Nesta quarta-feira, 26, após mostrar algumas mudanças no closet deles, a loira explicou por que eles não constroem uma propriedade do jeito que gostam.

Sempre fazendo reformas para deixar o lar mais moderno, a mãe de Zé Felipe contou que ela tem vontade de construir uma mansão e se mudar, contudo, o sertanejo é muito apegado na residência onde moram há mais de 20 anos. Isso porque, no dia em que o famoso foi conhecer o local, ele viu fotos de Leandro no chão. A loira então deu detalhes da história.

"Na verdade, gente, nós compramos essa casa em 2000, mudamos pra cá em 2001, então é uma casa já antiga, então sempre a gente tem que tá em constante manutenção pra deixar tudo funcionando, as coisas realmente vão acabando, eu tento botar uma coisinha mais nova pra ficar mais moderna", começou dizendo.

"Realmente, eu, Poliana, tenho essa vontade, mas Leonardo tem um apreço muito especial nessa casa aqui, eu falo que quando ele foi olhar essa casa pra comprar era uma fase que ele tava passando por um momento delicado em relação à morte do Leandro e ele entrou nessa quarto aqui, que é o quarto nosso, e aí quando ele entrou, o cara tava pintando a parede do quarto e tinha um tanto de foto do Leandro no chão, fotos de jornais, muita fotos e na verdade, os proprietários da casa não sabiam que o Leonardo ia vir aqui, não foi nada proposital", revelou o episódio marcante.

"Quando Leonardo viu essas fotos no chão ele disse que sentiu uma emoção muito grande, sentiu algo no coração dele e aí ele foi comprou a casa, fechou sem nem eu ver a casa, depois que ele tava com negócio fechado que ele me trouxe, ele tem um valor sentimental muito grande", contou o que o amado sentiu.

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo e deu mais detalhes.