Poliana Rocha exibe detalhes da festa de João Guilherme na fazenda; confira

Cuidadosa, Poliana Rocha exibe decoração da festa feita especialmente para João Guilherme na fazenda de Leonardo; veja os detalhes

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha, compartilhou um vídeo em seus stories mostrando um pouco da decoração que foi feita para celebrar o aniversário de 23 anos de seu enteado, o ator João Guilherme, na fazenda Talismã.

Nos últimos dias, a propriedade do sertanejo foi palco para a reunião de amigos, familiares e até a namorada do herdeiro, a atriz Bruna Marquezine, e o local recebeu uma decoração especial para a celebração.

Além de lustres de palha, a mãe do cantor Zé Felipe mostrou que o ambiente foi decorado com um painel de balões nas cores azul, branco e dourado. O bolo do enteado seguiu a paleta e recebeu o nome dele. "Foi lindo", escreveu a sogra de Virginia Fonseca.

Ainda em seus stories, após a festa, Poliana Rocha revelou como Bruna Marquezine conquistou Leonardo. Sem aparecer, a atriz deixou sua cachorrinha surgir brincando com o sogro, que se mostrou conquistado pela fofura da pet.

Veja como foi a festa de João Guilherme:

Fotógrafo de Virginia defende Bruna Marquezine após rumores

A presença da atriz Bruna Marquezine na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, chamou a atenção dos internautas neste final de semana. Ela foi até o local para participar da celebração do aniversário de seu namorado, o ator João Guilherme. Porém, um detalhe roubou a cena: a ausência dela em uma foto da família do amado.

Nas redes sociais, a influencer Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado das filhas, da mãe, dos sogros, do marido e do cunhado. Então, os internautas questionaram a ausência de Bruna na foto. Com isso, o fotógrafo da influencer, Bannach Fotografia, se pronunciou nas redes sociais e defendeu Bruna. Veja o que ele disse aqui!

