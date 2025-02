Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo: 'Provar nada'

Após reunir filhos de Leonardo na fazenda para aniversário do enteado, João Guilherme, Poliana Rocha fala sobre ver os herdeiros do sertanejo juntos

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Nesta quarta-feira, 05, alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo.

"Eu queria muito ter tido o privilégio de ter tido irmãos e então eu acho bom quando a casa tá cheia, eu acho bom quando um fala da vida, quando eles se abraçam, eu sei que foi ótimo reunir todo mundo, espero que isso aconteça em breve, mas não tenha data certa de quando isso vai acontecer", contou.

É bom lembrar que Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o primogênito e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Por sua vez, Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

Poliana Rocha revela como Bruna Marquezine conquistou coração de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como o amado ficou encantado com a presença de Bruna Marquezine na fazenda, ou melhor, da cachorrinha da atriz. Em seus stories, a mãe de Zé Felipe postou um momento do sertanejo com a pet.

Sem aparecer nas postagens da família de João Guilherme na rede social, a ex-global teve sua filhinha de quatro patas fazendo sucesso em alguns vídeos. No registro publicado pela empresária, Leonardo apareceu brincando com a peludinha em um carrinho de brinquedo. Veja o momento fofo aqui!

