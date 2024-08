Neta de Silvio Santos mostra 'sinal' que recebeu do avô falecido: 'Sempre'

Ao tomar café da manhã, neta de Silvio Santos, Amanda Abravanel, enxerga 'sinal' enviado pelo apresentador falecido; confira

A neta de Silvio Santos, a jovem Amanda Abravanel, compartilhou nesta quinta-feira, 29, um momento de fé que protaganizou ao tomar café da manhã. A caçula de Silvia Abravanel então contou o que aconteceu ao sentir que o avô falecido estaria sempre presente com ela.

Ao pegar uma caixinha de achocolatado para tomar, a adolescente, que se formou no colégio que o apresentador tanto gostava, viu a data de aniversário do dono do baú gravada no item. Amanda Abravanel na hora sentiu-se abraçada por ele.

"Hoje em meio a um turbilhão de emoções, me deparei com esse sinal enviado por Deus. Poderia ter sido um simples café da manhã, mas tenho certeza que através desse sinal, Deus me provou que meu avô estará sempre comigo", escreveu sobre sua fé.

"Dia 12/12 sempre será marcado em minha vida, o dia que meu avô nasceu! Terei ele sempre em meu coração e sei que ele está me protegendo e me apoiando mesmo de muito longe. Tudo me faz lembrar você", lamentou a partida do apresentador.

É bom lembrar que Silvio Santos era religioso e não escondia isso na TV. Em um de seus programas ele disse: "Engraçado, tem gente que tem sorte. As pessoas às vezes me dizem: 'Silvio Santos, você tem sorte, você foi abençoado por Deus!'. Não fui abençoado por Deus, eu fui beijado e abraçado", disse o dono do SBT em seu programa.

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, no domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada no sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.