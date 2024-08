Religioso, Silvio Santos entregou segredo do sucesso: 'Não fui abençoado por Deus, eu fui beijado'

Um dos homens mais bem sucedidos do país, Silvio Santos confessou seu segredo e reforçou importância da religião; relembre

Considerado por muitos como o maior apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos (1930-2024) também deixou um legado no ramo dos negócios e foi um importante empresário para o Brasil. Com tamanho sucesso, o comunicador entregou seu segredo e apontou a fé como um dos pilares para sua trajetória: "Não fui abençoado por Deus, eu fui beijado".

Em 2015, a gravação do Programa Silvio Santos, dominical do SBT, Silvio Santos relembrou que muitas pessoas afirmavam que ele era 'um homem de sorte', mas o apresentador sempre discordou desses comentários e refutava:

"Engraçado, tem gente que tem sorte. As pessoas às vezes me dizem: 'Silvio Santos, você tem sorte, você foi abençoado por Deus!'. Não fui abençoado por Deus, eu fui beijado e abraçado", disse o dono do SBT em seu programa.

O patrimônio de Silvio Santos está avaliado em um valor bilionário. Após anos de trabalho, o camelô, que iniciou vendendo canetas na rua aos 14 anos, teria deixado quase quatro bilhões. Além do SBT, o dono do baú fundou várias empresas e segundo divulgado pela Folha de São Paulo, o comunicador construiu um patrimônio avaliado em R$ 3,9 bilhões.

LUTO!

O apresentador Silvio Santos faleceu no último sábado, 17. A notícia foi dada pelo SBT no X, antigo Twitter. O dono do SBT estava internado em São Paulo desde o primeiro dia de agosto. Em julho, o comunicador também foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, no início deste mês, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.

Empresário, comunicador e ícone da TV brasileira, Silvio Santos nasceu com o nome de batismo Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia, e ele foi o mais velho de cinco irmãos.