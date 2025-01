Mc Daniel se emociona ao visitar maternidade com Lorena Maria: 'Vou chorar'

Mc Daniel e Lorena Maria aproveitaram o tempo livre para visitar uma maternidade no Rio de Janeiro e o cantor chegou a se emocionar

Nesta terça-feira, 21, Mc Daniel e Lorena Maria aproveitaram o tempo livre para visitar uma maternidade no Rio de Janeiro. O casal está à espera do primeiro filho, que é um menino e ainda não teve o nome revelado.

Em seu Instagram Stories, o artista contou que eles também estão em busca de casas na Cidade Maravilhosa.

"Estamos aqui na maternidade, família. Estamos no Rio de Janeiro procurando casa para locar e poder receber nosso príncipe da melhor forma possível. Se algum amigo tiver uma boa indicação, me chama, dá um salve", disse ele.

Em seguida, Daniel chegou a se emocionar ao entrar no quarto da maternidade. "Eu amo essa programação de pai de família, obstetra, casa, pediatra. E eu sei o quando isso é importante para Lorena, se sentir segura, valorizada e amada. Ai, meu Deus. Quero chorar. Já quero chorar. Eu vou ficar aqui?", disse ele sentando em um puff ao lado da cama.

Ganho de peso

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria revelou um novo detalhe de sua gravidez nas redes sociais na terça-feira, 14. À espera de um menino, fruto de seu relacionamento com MC Daniel, ela contou quantos quilos já engordou até agora.

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta quis saber: "Engordou quanto na gravidez?". "15 quilos até agora", respondeu ela, que compartilhou imagens de quando não estava grávida e outras tiradas recentemente.

Recentemente, Lorena Maria se pronunciou a respeito das críticas direcionadas a ela desde que revelou publicamente que está à espera do primeiro filho com MC Daniel. Tudo começou quando Joana Silva, uma outra influenciadora, publicou um vídeo comentando sobre mulheres que abrem mão de algo para realizarem sonhos de seus maridos, como engravidar. No registro, a moça em questão usou de exemplo uma declaração antiga de MC Daniel, onde o funkeiro destacou seu grande sonho de ser pai.

Lorena Maria, por sua vez, fez questão de responder. "Posso até ter me expressado de forma errada na hora do caos que me colocaram. Mas nós nos escolhemos. Quando você ama alguém e quer ter um futuro e isso é recíproco, é uma escolha sim!", iniciou ela em um comentário.

