Antes de anunciar gravidez, MC Daniel contou sobre o sonho de ser pai

MC Daniel anunciou nesta segunda-feira, 19, que será papai pela primeira vez! A namorada dele espera o nascimento do primeiro filho deles

MC Daniel anunciou que espera o primeiro filho com Lorena Maria, nesta segunda-feira, 19,. O casal assumiu o namoro no início deste mês, mas os boatos de affair começaram em maio. Antes mesmo disso, o funkeiro falou algumas vezes sobre a vontade de se tornar pai.

Em maio, durante participação no Brunet Cast, o funkeiro falou mais uma vez sobre seu sonho de ser pai: “O meu maior sonho da vida é ser pai, desde quando era pobre. Hoje, mais que tudo, todos os dias sonho e peço a Deus um filho", disse com os olhos marejados.

"Só de falar fico com vontade de chorar. É meu sonho ter uma criança para cuidar, amar, dar carinho... Ser pai é um sonho do meu coração desde sempre", disse na época. O artista ainda enumerou suas metas:

“Imagina: você ser pai, ver a criança nascendo, dando educação, brincando, dando bons exemplos, passando coisas da vida... Explicando como eu venci na vida, como era minha vida, o que é certo, o que é errado... Se eu pudesse escolher entre ter um filho e não cantar mais, escolheria ter um filho ou filha. Uns cinco", apontou.

No Dia das Mães, ele confessou que pretendia ter um filho ainda nesse ano, embora não estivesse comprometido de forma pública na época. "Se Deus quiser, esse ano, eu vou fazer uma mulher mãe", afirmou ao parabenizar sua mãe, Daniela Amorim.

Quem é a namorada de MC Daniel?

Mas afinal, quem é Lorena Maria? Influenciadora digital, empresária e modelo, a nova namorada de MC Daniel é carioca e tem 24 anos. A jovem começou a ganhar seguidores nas redes sociais durante seu antigo relacionamento com o funkeiro Rennan da Penha - com quem terminou em 2021.

Com o sucesso, Lorena foi conquistando cada vez mais o público e, atualmente, já soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Além de seu trabalho como influenciadora, ela também é dona da 'BadGall', marca de cosméticos feitos especialmente para cabelos cacheados, e da 'BadGalMaria', marca de lingeries.

No início deste ano, a empresária foi apontada como affair do humorista Whindersson Nunes. Após trocarem alguns flertes no final de 2023, os dois chegaram a viajar juntos para a Tailândia, onde foram flagrados andando de mãos dadas.