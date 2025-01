Grávida de MC Daniel, Lorena Maria revela quantos quilos já engordou

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria revelou um novo detalhe de sua gravidez, que é fruto de seu relacionamento com MC Daniel

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria revelou um novo detalhe de sua gravidez nas redes sociais nesta terça-feira, 14. À espera de um menino, fruto de seu relacionamento com MC Daniel, ela contou quantos quilos já engordou até agora.

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta quis saber: "Engordou quanto na gravidez?". "15 quilos até agora", respondeu ela, que compartilhou imagens de quando não estava grávida e outras tiradas recentemente.

Story de Lorena Maria (Reprodução/Instagram)

Lorena Maria rebate críticas por gravidez com MC Daniel

Recentemente, Lorena Maria se pronunciou a respeito das críticas direcionadas a ela desde que revelou publicamente que está à espera do primeiro filho com MC Daniel. Tudo começou quando Joana Silva, uma outra influenciadora, publicou um vídeo comentando sobre mulheres que abrem mão de algo para realizarem sonhos de seus maridos, como engravidar. No registro, a moça em questão usou de exemplo uma declaração antiga de MC Daniel, onde o funkeiro destacou seu grande sonho de ser pai.

Lorena Maria, por sua vez, fez questão de responder. "Posso até ter me expressado de forma errada na hora do caos que me colocaram. Mas nós nos escolhemos. Quando você ama alguém e quer ter um futuro e isso é recíproco, é uma escolha sim!", iniciou ela em um comentário.

"Quando você aceita namorar, noivar, casar. É uma escolha sim! Ninguém fica onde não quer ficar, ainda mais ambos tendo tudo, trabalho, visão de futuro! Quando você aceita levar uma gestação adiante, é uma escolha sim e maravilhosa! O inferno, foi tão grande na vida de uma mulher grávida que pareciam até que queriam que eu tirasse. Vocês não sabem o que a gente vive entre nós", continuou Lorena Maria.

"Não existe mesmo a empatia. Chega a ser assustador! É mais importante números do que a vida de uma pessoa. Tudo o que aconteceu e acontece me trouxe um monte de problema psicológico, e se eu m***** hoje, amanhã sou esquecida e todo mundo que surfou na onda, viverá sem culpa nenhuma", encerrou.

