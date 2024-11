Lorena Maria rebate críticas por gravidez com MC Daniel: 'É assustador'

Grávida de MC Daniel, Lorena Maria desabafou sobre a onda de ataques que tem recebido desde que anunciou a primeira gestação do casal

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria se pronunciou a respeito das críticas direcionadas a ela desde que revelou publicamente que está à espera do primeiro filho com MC Daniel. Por meio das redes sociais, a companheira do cantor fez um desabafo sobre a onda de ataques e a falta de empatia com mulheres durante a gestação.

Tudo começou quando Joana Silva, uma outra influenciadora, publicou um vídeo comentando sobre mulheres que abrem mão de algo para realizarem sonhos de seus maridos, como engravidar. No registro, a moça em questão usou de exemplo uma declaração antiga de MC Daniel, onde o funkeiro destacou seu grande sonho de ser pai.

Lorena Maria, por sua vez, respondeu a crítica e ressaltou que tanto ela quanto o cantor ficaram felizes com a vinda do primeiro herdeiro. "Posso até ter me expressado de forma errada na hora do caos que me colocaram. Mas nós nos escolhemos. Quando você ama alguém e quer ter um futuro e isso é recíproco, é uma escolha sim!", iniciou ela em um comentário.

"Quando você aceita namorar, noivar, casar. É uma escolha sim! Ninguém fica onde não quer ficar, ainda mais ambos tendo tudo, trabalho, visão de futuro! Quando você aceita levar uma gestação adiante, é uma escolha sim e maravilhosa! O inferno, foi tão grande na vida de uma mulher grávida que pareciam até que queriam que eu tirasse. Vocês não sabem o que a gente vive entre nós", continuou Lorena Maria.

Em seguida, a companheira de MC Daniel lamentou a onda de ataques e revelou que a situação a abalou psicologicamente. "Não existe mesmo a empatia. Chega a ser assustador! É mais importante números do que a vida de uma pessoa. Tudo o que aconteceu e acontece me trouxe um monte de problema psicológico, e se eu m***** hoje, amanhã sou esquecida e todo mundo que surfou na onda, viverá sem culpa nenhuma", desabafou.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a empresária se pronuncia a respeito de ataques envolvendo sua relação com MC Daniel. O casal, que anunciou publicamente a gestação em agosto deste ano, esperam um menino.

