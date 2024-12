Marina Ruy Barbosa se manifesta após críticas por usar vestido de mais de R$ 40 mil

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para rebater um comentário após receber críticas sobre o look que escolheu para um jantar de Natal

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 13, para rebater um comentário após receber críticas sobre o look que escolheu para o jantar de Natal da atriz e empresária Luma Costa. Depois de postar fotos do vestido de luxo usado no evento, a artista decidiu dar um basta nos ataques e explicou que apenas seguiu o dress code.

Entrando no clima da data, a ruiva apostou em uma peça dourada com lantejoulas brilhantes de escamas de peixe e malha de viscose, da grife Bottega Veneta. Segundo o site da marca, a peça custa mais de R$ 41 mil. Contudo, alguns internautas acharam o look mais chamativo do que o usado pela dona da festa.

"Está linda, no entanto, não concordo da convidada chamar mais atenção com o vestido do que a anfitriã da festa", escreveu uma seguidora no perfil de Nana Rude. E Marina rebateu: "Eu apenas segui o briefing de dress code que a Luma Costa me passou."

Luma defendeu a amiga: "Quando falei dress code dourado era DISSO que estava falando!" E Marina completou: "Como eu sou obediente…. Fui bem linda pra você"

