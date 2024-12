Marina Ruy Barbosa faz suspense ao falar sobre casamento com empresário: “E se eu já casei?”

Em entrevista recente, a atriz Marina Ruy Barbosa fez suspense antes de revelar detalhes sobre sua cerimônia de casamento

Em entrevista recente ao Portal LeoDias, Marina Ruy Barbosa foi misteriosa ao revelar detalhes sobre sua cerimônia de casamento com o noivo e empresário, Abdul Fares. Durante o bate-papo, a atriz brincou sobre a possibilidade de ter se casado em segredo.

“E se eu já casei?”, questionou Marina, com bom-humor. “Será que você vai ficar sabendo? Será que você vai descobrir, Leo?”, questionou ao colunista Leo Dias.

Na sequência, a famosa explicou que tanto a cerimônia oficial, quanto no civil, ainda não aconteceram. “A gente está meio confuso sobre isso. A gente ainda não decidiu, não bateu o martelo de onde vai ser e quando exatamente”, contou.

E sobre a festa de casamento, Marina ressaltou que está pensando com cuidado na ideia de realizá-la, já que deseja levar em conta os desejos do noivo também. “Ele nunca casou, né? Nunca fez uma festa de casamento, então, isso é uma coisa que eu preciso ter o entedimento de até onde isso é importante para ele, pra família dele”, afirmou a ruiva, que já foi casada com Alexandre Negrão.

Marina Ruy Barbosa toma atitude sobre atual noiva do ex-marido

A atriz Marina Ruy Barbosa decidiu tomar uma atitude um tanto quanto inesperada em relação à noiva de seu ex-marido, o empresário Alexandre Negrão. A artista e a influenciadora Elisa Zarzur, que pareciam se dar bem, pararam de seguir uma a outra no Instagram. Segundo a página Circo da Mídia, as duas se seguiam normalmente até alguns dias atrás.

No último dia 11, a estrela ruiva abriu o coração ao falar sobre maternidade. Marina revelou que é um grande desejo em sua vida e que se sente "mais segura" atualmente: “Eu acho que esse momento é muito especial, né? A maternidade para as mulheres. Sim, eu tenho muita vontade de ser mãe, com certeza”, respondeu.

Marina Ruy Barbosa começou a namorar com o piloto de Stock Car em 2016. Eles se casaram em 2018 e anunciaram a separação em 2021. Cerca de um ano depois, Alexandre assumiu o romance com Elisa Zarzur em junho de 2022. Eles chegaram a se separar em julho de 2023, mas reataram o romance em dezembro, quatro meses depois.

Os dois oficializaram a união em outubro deste ano, durante uma viagem à região de Canyon Point, uma área de deserto em meio a colinas no estado de Utah, Estados Unidos. Nas redes sociais, a influenciadora postou fotos no local onde foi pedida em casamento. “Fiancé [‘noivo’, em inglês]“, escreveu a moça sobre Alexandre Negrão, avisando que passou a usar um anel.

Atualmente, Marina Ruy Barbosa também está noiva, do empresário Abdul Fares. O pedido foi feito durante uma viagem deles há pouco tempo para Dubai, nos Emirados Árabes.