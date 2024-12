Yasmin Brunet rebate comentário sobre seu corpo: 'Isso adoece as pessoas'

A modelo Yasmin Brunet usou as redes sociais para fazer um breve desabafo após se deparar com uma onda de comentários a respeito de sua aparência

A modelo Yasmin Brunet usou as redes sociais para fazer um breve desabafo após se deparar com uma onda de comentários a respeito de sua aparência. Após compartilhar fotos de biquíni, ela decidiu dar um basta nos ataques e falar sobre seu processo de emagrecimento. Em seu relato, contou que perdeu peso de forma saudável e lamentou o hate.

"Anorexia gritando e ninguém fala nada", disse o internauta. "Não entendo quem sente a necessidade de entrar no instagram de alguém e afirmar que a pessoa tem um distúrbio alimentar tão sério como a anorexia. não te devo explicações sobre meu corpo mas mesmo assim vou deixar claro que emagreci de uma forma muito saudável e ao longo de meses com acompanhamento médico. tive que emagrecer por causa do meu lipedema que estava super inflamado", iniciou ela na resposta.

"Chega de opinar no corpo alheio. Quase 2025 e vocês ainda nessa de dar opinião aonde a opinião não é requisitada e ainda sobre algo que não tem nada a ver com a sua vida. como vc se sentiria se fosse o contrário? Alguém o tempo todo julgando seu corpo. Ou está gorda demais ou magra demais. surreal! isso sim adoece as pessoas!", finalizou.

Quais foram as opiniões nos comentários?

Na publicação, Yasmin compartilhou fotos e vídeos em que aparece usando um biquíni rosa. "Meu melhor amigo nesse verão", escreveu ela, referindo-se ao óleo bronzeador. Nos comentários da publicação, ela foi bastante elogiada, mas também recebeu críticas. "Rainha", escreveu uma internauta. "Gata", elogiou outra.

Outros, porém, apontaram que ela está muito magra. "Tá ficando muito seca, tu é linda e não precisa disso", disse uma. "Linda, mas tô estranhando a magreza", opinou outra. Teve também quem saiu em defesa da modelo e deixou comentários como: "As pessoas perderam a noção. A menina já explicou que precisou emagrecer por questões de saúde. Mas pra vocês tudo é estética" e "Povo perdeu a noção nos comentários".

Leia também: Luiza Brunet abre o coração sobre defender a filha, Yasmin Brunet

Comentário de Yasmin Brunet (Reprodução/Instagram)