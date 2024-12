Marina Ruy Barbosa impressiona com look dourado para jantar de Natal

Para jantar de Natal, Marina Ruy Barbosa impressiona ao eleger vestido dourado todo brilhante; atriz chamou a atenção com 'exagero'

A atriz Marina Ruy Barbosa não brinca quando o assunto é montar looks impactantes. Nesta quinta-feira, 12, a famosa marcou presença em um jantar de Natal e impressionou ao mostrar em sua rede social a produção que fez para o evento.

Entrando no clima da data, a ruiva apostou em uma peça dourada e toda brilhante. Usando o vestido longo e com mangas, nada discreto, a empresária do ramo da Moda logo roubou a cena com o "exagero" de muita elegância.

"Neste vestido? Sim, eu sou o meu próprio troféu", brincou ela sobre a roupa escolhida para o jantar natalino. Nos comentários, os internautas logo reagiram ao vê-la. "Ela sempre entrega", falaram. "Se era dourado que você queria, é dourado que você terá", disseram.

Dona de uma marca de roupas, Marina Ruy Barbosa recentemente impressionou com um micro vestido de sua coleção. Para o lançamento de novas peças, ela fez um desfile e contou com a presença de várias famosas como Lore Improta, Ana Paula Siebert, a noiva de Luan Santana, Jade Magalhães, e até a nora de Luciano Huck e Angélica, a influencer Duda Guerra.

Veja o look dourado de Marina Ruy Barbosa:

Quem é a mãe de Marina Ruy Barbosa?

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, impressionou ao postar novas fotos em sua rede social. Com um perfil fechado no Instagram, a empresária, de 55 anos, é discreta, mas, quando compartilha cliques não passa despercebida.

Nas últimas semanas, a mãe da atriz aproveitou o clima de tbt e resgatou alguns cliques que ainda não tinha postado em seu feed. Esbanjando beleza e estilo, Gio Ruy Barbosa, que é artista plástica, chamou a atenção com sua aparência. Veja as fotos aqui!

