Após o casamento, Sabrina Sato e Nicolas Prattes vivem momentos de amor em viagem; a mãe da apresentadora reagiu aos registros do casal

Nicolas Prattes, de 27, está em lua de mel com a esposa, Sabrina Sato, de 43 anos, e com a enteada Zoe Sato Nagle, de seis anos. O casal oficializou a união na tarde na última sexta-feira, 10, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. E agora estão desfrutando do amor em lua de mel. Kika SatoRahal (72), a mãe da apresentadora, reagiu à viagem dos recém-casados; confira.

Na tarde desta sexta-feira, 17, Nicolas Prattes compartilhou registros apaixonados ao lado da esposa, Sabrina Sato. Em seu perfil no Instagram, o ator publicou as fotos com a legenda: "mahalo nui loa", uma frase em havaiano que a tradução ao português seria algo como: "muito obrigado".

A mãe de Sabrina Sato reagiu ao registro apaixonado do genro. Nas redes sociais, sem entrar em muitos detalhes, Kika Sato apenas deixou seu apoio ao casal e declarou : "Lindo!!! Curtam muito". A mensagem veio acompanhada de três emojis de coração.

O destino escolhido por Nicolas Prattes e Sabrina Sato para à lua de mel foi Trancoso, na Bahia. Nos registros, nas redes sociais do ator, o casal apareceu trocando beijos e carinhos durante a refeição em uma mesa com vista para o mar.

Mãe de Sabrina Sato reage à lua de mel da filha com Nicolas Prattes / Foto: Reprodução/ Instagram

As fotos oficiais do casamento de Sabrina e Nicolas

Poucos dias depois do casamento, Sabrina Sato abriu um álbum com as fotos oficiais de sua união com Nicolas Prattes. A maioria das imagens são em preto e branco, mas Sabrina também mostrou uma imagem com cores em que ela surgiu muito sorridente.

A famosa ainda optou por deixar a publicação sem legenda e recebeu muitos votos de felicidades de seus fãs nos comentários. O casal está junto há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a proximidade deles surgiram no início de 2024, quando eles foram vistos curtindo uma piscina juntos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE NICOLAS PRATTES COM SABRINA SATO NAS REDES SOCIAIS: