Zé Felipe afasta rumores de crise com Virginia e faz surpresa para a amada

Em meio a rumores de crise, Zé Felipe afasta boatos ao fazer nova surpresa para Virginia Fonseca no trabalho no SBT; veja o que ele fez

O cantor Zé Felipe surpreendeu a esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, com mais um mimo no trabalho dela no SBT. Nesta terça-feira, 08, a apresentadora foi para São Paulo para gravar seu programa e recebeu mais um buquê do amado em seu camarim.

Em seus stories, a empresária postou uma foto das flores vermelhas e o cartão que recebeu do esposo, com quem tem três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. "Cheguei para gravar e tem flores dele! Te amo, Zé Felipe! Amo nossa família e tudo que construímos juntos", escreveu.

No bilhete, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha se declarou para a mulher após alguns dias do aniversário dela, quando alguns internautas criaram rumores de que eles estariam afastados por ele ter escrito poucas palavras na rede social.

"Amor, quero que você saiba que tenho muito orgulho de você e da família que construímos. Nosso casamento e família é blindado por Deus. Te desejo um programa maravilhoso, que Deus abençoe! Conte sempre com seu marido. Te amo!", falou o cantor.

Ainda nas últimas semanas, Virginia Fonseca surpreendeu o marido enviando flores para ele durante um trabalho que ele estava fazendo.

Relembre algumas das vezes que Zé Felipe enviou flores para Virginia:

