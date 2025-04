Romana Novais alerta sobre perigo de procedimento após lesão: 'Pior dor'

Esposa do DJ Alok, a médica Romana Novais relatou o susto que passou após realizar um procedimento estético nos cílios

A médica Romana Novais usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para conversar com o público sobre um assunto importante envolvendo sua saúde. Em seu perfil oficial, a esposa do DJ Alok revelou que sofreu complicações em um dos olhos após passar por um procedimento estético.

Ao longo do relato, Romana explicou que decidiu falar a respeito do ocorrido como forma de alerta para outras pessoas que também costumam mexer nos cílios. O procedimento mencionado pela famosa trata-se do lash lifting , usado para deixar os pelos mais curvados e volumosos.

Romana ressaltou que já realizou o mesmo procedimento estético outras vezes, mas nunca havia passado por esta situação. "No sábado, quando acordei e abri o olho, eu não enxergava nada. Absolutamente nada", declarou a médica.

"Quando eu abri, veio uma dor muito forte, fulminante, severa, foi a pior dor que eu senti na minha vida. Foi dilacerante, parecia que estava corroendo meu rosto. Estava tudo embaçado, não conseguia nem olhar no espelho", continuou ela.

Em seguida, a famosa contou que foi diagnosticada com ceratite química . A lesão em sua córnea foi causada pelo produto utilizado durante o procedimento de cílios. Romana Novais, que rapidamente iniciou o tratamento com colírios após consultar um médico, aproveitou o momento para orientar como se deve agir perante a situação.

"Ceratite química pós-procedimento nos cílios: lavar muito e ligar para o oftalmologista para prescrever colírio corticoide anti-inflamatório, lubrificante e antibiótico para revitalizar a córnea. Estou usando tampão pela fotofobia que ainda sinto", finalizou a esposa de Alok.

Romana Novais relata susto após procedimento nos cílios - Foto: Reprodução/Instagram

Romana Novais é pega de surpresa com resposta inesperada da filha

Recentemente, Romana Novais divertiu os seguidores ao compartilhar um diálogo inesperado com sua filha, Raika, de 4 anos. A pequena, fruto de seu casamento com Alok, quis saber por que a mãe escolheu se casar com o DJ. Em resposta, a influenciadora resolveu inverter a pergunta e se surpreendeu com a reação da menina.

"Por que a mamãe casou com o papai?", questionou Romana. "Ele é muito educado, inteligente e muito cheiroso!", respondeu Raika. "O papai ele é muito gentil, ajuda as pessoas, é generoso, trata a mamãe igual uma princesa", acrescentou a médica.

Vale lembrar que, além de Raika, Romana e Alok também são pais de Ravi, de 5 anos de idade.

