Sabrina Sato diz que seguiu tradição no casamento com Nicolas Prattes: 'Direitinho'

A apresentadora Sabrina Sato contou que seguiu uma tradição no seu casamento com o ator Nicolas Prattes, que aconteceu na tarde da sexta-feira, 10

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união na tarde da última sexta-feira, 10, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. Neste domingo, 12, a apresentadora contou ao portal Leo Dias que respeitou a tradição de só mostrar o vestido de noiva no altar.

Após a influenciadora digital Maya Massafera revelar que o casal se encontrou antes da cerimônia, a noiva esclareceu que o ator não viu sua roupa. “Não viu, não. Nem sonhava como seria. Só viu no altar”, garantiu Sabrina, que completou: “Casei toda certinha. Fiz tudo direitinho”.

No vídeo compartilhado no Instagram, Maya conversa com a psicóloga e empresária Kika Sato, mãe de Sabrina. “Eu vi que eles estavam em um quarto juntos. Ele viu ela com vestido?”, indagou a influenciadora. As duas apenas sorriram e deixaram a resposta subentendida.

Como foi o vestido de Sabrina Sato?

Segundo a Vogue Noivas, a apresentadora Sabrina Sato escolheu um vestido com silhueta volumosa, com ares de anos 1980, assinado peplo estilista Giambattista Valli Paris para a cerimônia de casamento com o ator Nicolas Prattes.

O modelo, inspirado no casamento da princesa Daiana, inclui outras referências vomo tafetá, corset, drapeados, mangas dramáticas e laços. Confira imagens do vestido!

Vale lembrar que os dois estão juntos há menos de um ano. Os primeiros rumores sobre a proximidade deles surgiram no início de 2024, quando eles foram flagrados juntos em uma piscina. Na época do Carnaval, eles curtiram o sambódromo da Sapucaí juntos, mas ainda negavam o namoro e diziam que eram apenas amigos.

Pouco tempo depois, eles fizeram a primeira viagem juntos e assumiram o namoro publicamente. Em setembro, o ator anunciou que ficou noivo da apresentadora durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta.

