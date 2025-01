Mania de Você terá gravações alteradas com Nicolas Prattes em lua de mel? Confira

Nicolas Prattes está em lua de mel com Sabrina Sato; a Globo esclareceu quando o ator vai retornar às gravações de Mania de Você

Nicolas Prattes, de 27, está em lua de mel com a esposa, a apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, e com a enteada Zoe Sato Nagle, de seis anos. Para além das celebrações, o ator é um dos protagonistas de Mania de Você, atual novela das nove da Globo, mas como ficarão às gravações da novela enquanto ele está viajando com a esposa? Confira.

Em Mania de Você, Nicolas Prattes é responsável por dar vida a Rudá, um dos protagonistas da trama. A novela está passando por uma fase de grandes reviravoltas. Principalmente com o retorno de Viola (Gabz), par romântico do ator na história, para confrontar os rivais.

Procurada pela CARAS Brasil, a Globo explicou como ficará a novela enquanto Nicolas Prattes está em lua de mel. Sem entrar em muitos detalhes, apenas esclareceu que as gravações não serão impactadas com a ausência do ator.

Respondendo ao contato da CARAS Brasil, a Globo ainda informou que Nicolas Prattes está com previsão de retorno, com os trabalhos em Mania de Você, para a próxima semana. Por tanto, o afastamento do ator não terá impactos na obra.

Antes de sair em lua de mel, na segunda-feira, 13, Prattes compartilhou registros nos stories do Instagram que retornou com as gravações da novela. Depois, embarcou para lua de mel com Sabrina Sato e está com previsão de retorno para próxima semana. Na ocasião, os recém-casados foram fotografados no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união na tarde na última sexta-feira, 10, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. O casal está junto há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a proximidade deles surgiram no início de 2024, quando eles foram vistos curtindo uma piscina juntos.

Leia mais em:Ana Maria Braga fala sobre casamento de Sabrina Sato com Nicolas Prattes: 'Do início ao fim'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: