Mãe de Arthur Aguiar ganha festa luxuosa em seu aniversário: 'Muito especial'

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar compartilhou um vídeo com os detalhes da festa luxuosa de aniversário de sua mãe, Kátia Aguiar

Arthur Aguiar usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua mãe, Kátia Aguiar, que completou 60 anos.

No vídeo postado pelo ator e ex-BBB, a aniversariante aparece bastante sorridente enquanto dança ao lado do namorado, Marcelo, do filho e dos convidados. Além disso, Kátia também posou com os netos, Sophia Cardi, de seis anos, e Gabriel, de 1 aninho, e da nora, Jheny Santucci.

Ao dividir os registros, Arthur falou sobre proporcionar a festa para a mãe. "Domingo foi um dia muito especial pra mim, foi o dia que junto com parceiros incríveis, eu e o Marcelo, namorado da minha mãe, conseguimos proporcionar pra ela a tão sonhada festa de 60 anos!!!", contou o famoso.

"Mãe, foi muito gostoso te ver tão feliz, dançando, se divertindo e cercada de pessoas que você ama e que te amam também! Que Deus continue te abençoando, te protegendo pra que possamos comemorar os 70, 80, 90, 100 anos e quantos mais Deus permitir! E que Ele possa continuar me dando a oportunidade de te proporcionar cada vez mais momentos como esse. Katia Aguiar, Te amo!! Feliz aniversário! Sempre juntos!", declarou.

Arthur Aguiar comove ao relembrar morte do pai

Arthur Aguiar comoveu ao falar sobre a morte do seu pai biológico durante sua participação no programa 'Sensacional', da RedeTV!. O ator e ex-BBB confessou que se arrepende de "ter sido tão duro com ele".

"Tem poucas coisas que eu me arrependo na vida, mas uma das coisas que eu me arrependo é de ter sido tão duro com ele nessa volta (...). Não lembro de ter chamado ele de pai nesse período. Quando ele faleceu eu já estava fazendo 'Rebelde'. A gente [elenco] tinha viajado para fazer um show e meu telefone tinha parado de funcionar. Então, quando foi na segunda-feira, que eu consertei meu telefone, as mensagens de voz foram do tipo: 'Arthur, seu pai foi internado' (...). E aí foi se agravando o caso até aquela última mensagem", lamentou Arthur, que ficou 18 anos sem ter contato com o pai. Veja o relato completo!

