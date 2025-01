Nicolas Prattes exibe jantar romântico com Sabrina Sato na lua de mel

Recém-casado, Nicolas Prattes curte viagem com a esposa, Sabrina Sato, e a enteada, Zoe, e compartilha as fotos da viagem

O ator Nicolas Prattes celebrou a sua viagem de lua de mel com a apresentadora Sabrina Sato. Os dois aproveitaram um jantar romântico ao ar livre durante a temporada no litoral para curtirem o início da vida de casados.

Nas fotos, o casal apareceu trocando beijos e carinhos durante a refeição em uma mesa com vista para o mar.

Nicolas e Sabrina viajaram para o litoral com a filha dela, Zoe, poucos dias depois do casamento. Nas redes sociais, eles já mostraram várias fotos juntos durante os passeios nos dias ensolarados.

Vale lembrar que o casamento deles aconteceu no dia 10 de janeiro de 2025 em uma fazenda no interior de São Paulo.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução / Instagram

Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

As fotos oficiais do casamento de Sabrina e Nicolas

Poucos dias depois do casamento, Sabrina Sato abriu um álbum com as fotos oficiais de sua união com Nicolas Prattes. A maioria das imagens são em preto e branco, mas Sabrina também mostrou uma imagem com cores em que ela surgiu muito sorridente. A famosa ainda optou por deixar a publicação sem legenda e recebeu muitos votos de felicidades de seus fãs nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

O vestido de noiva de Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato atraiu todos os olhares com seu vestido de noiva deslumbrante. Ela escolheu um vestido com silhueta volumosa, com ares de anos 1980, assinado peplo estilista Giambattista Valli Paris. O modelo, inspirado no casamento da princesa Daiana, inclui outras referências vomo tafetá, corset, drapeados, mangas dramáticas e laços.

A noiva usou uma maquiagem discreta, baseada em tons de nude e suas nuances foi escolhida para equilibrar o look dramático. Além disso, ela também usou luvas brancas, maxibrincos e um buquê de flores brancas em cascata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KRISNA (@krisna)

Leia também: Mãe do noivo: O preço do vestido da sogra de Sabrina Sato para o casamento