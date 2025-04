BBB 25: Com o fim do jogo se aproximando, relação de Vitória Strada e Mateus volta à tona

Na área externa da casa, os brothers refletiram sobre postura de Mateus com Vitória Strada caso ele ainda estivesse no BBB: "Não iria tomar partido"

Na madrugada desta terça-feira, 8, Vinícius, Guilherme e Vitória Strada aproveitaram um momento na área externa da casa para conversar. Após o Sincerão, o trio relembrou a trajetória de Mateus , ex-dupla da atriz no jogo e sétimo eliminado do BBB 25.

Durante o bate-papo, Vitória refletiu sobre sua convivência com Camilla e Thamiris, que também foram eliminadas, e lembrou os conflitos que marcaram a relação entre elas. A atriz destacou que tudo poderia ter sido diferente se Mateus ainda estivesse na casa.

"Seria muito diferente com ele aqui. Eu sentia que ele não iria querer tomar um partido, e acho que ele pensava que as meninas não estavam totalmente erradas", concordou Guilherme, ressaltando que, no seu caso, não hesitaria em romper alianças para defender uma amiga, mas ressaltou que entende a postura do ex-brother.

"Quando você cria um afeto, um carinho, muito grande, é difícil tomar esse partido. Você passou por isso, tinha um carinho muito grande por Thamiris, principalmente. Isso atrapalhava ele, talvez, dar uma voz maior", continuou.

"Eu falei para ele que não queria atrapalhar a relação dele com as meninas", relembrou Vitória.

Desabafo

O brother Diego Hypolito abriu o coração em conversa com a sister Vitória Strada na madrugada desta terça-feira, 8, no Quarto Anos 50 do BBB 25, da Globo. No desabafo, o ginasta relembrou um momento difícil no reality e revelou que o apoio da atriz foi essencial para não desistir.

"O dia que você me encontrou foi um dia muito decisivo para mim, para a minha estadia aqui. Eu poderia ter apertado o botão no desespero, e eu estava num desespero muito grande naquele dia", confessou ele, que contou como se sentiu com tudo que estava acontecendo. "Eu falei: 'Não vou aguentar ficar nessa casa, as pessoas estão gritando'. Me deu um desespero e eu pensava: 'Eu preciso sair'", recordou.

Em seguida, ele falou sobre a aproximação com Vitória Strada. "Eu não lembro nem quem eram as pessoas que estavam do meu lado, mas você me deu paz. Então por isso você me marcou, nesse momento, e eu falei: 'Essa menina está me entendendo'", enfatizou.

