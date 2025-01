Recém-casados, Sabrina Sato e Nicolas Prattes embarcam para lua de mel

A apresentadora Sabrina Sato e o marido, o ator Nicolas Prattes, são clicados com a filha da artista, Zoe Sato Nagle, no Aeroporto Santos Dumont

Na noite desta segunda-feira, 13, apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para a lua de mel com o marido, Nicolas Prattes, de 27. O casal viaja para Porto Seguro, litoral da Bahia, após oficializarem a união na última sexta-feira, 10. Na ocasião, os recém-casados foram fotografados na companhia de Zoe Sato Nagle, de seis anos, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle.

Na cerimônia da mãe, Zoe marcou presença como daminha de honra. A menina foi a responsável por levar as alianças ao altar e deixou a capela de mãos dadas com a mãe e o padrasto.

Sabrina e Nicolas assumiram o relacionamento no Carnaval de 2024 e noivaram no segundo semestre do mesmo ano. Os novos cliques no aeroporto acontecem após uma cerimônia intimista marcada por emoção e luxo na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Confira, abaixo, os registros:

Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Zoe no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro - Foto: Paulo Tauil/Brazil News

Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Zoe no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro - Foto: Paulo Tauil/Brazil News

Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Zoe no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro - Foto: Paulo Tauil/Brazil News

Maya Massafera defende vestido de Sabrina após críticas

A influenciadora digital Maya Massafera debateu as críticas negativas sobre o vestido de noiva da amiga, a apresentadora Sabrina Sato, que se casou com o ator Nicolas Prattes na última sexta-feira, 10. A famosa defendeu a escolha do modelo pela artista, que foi desenhado pelo estilista italiano Giambatista Valli. Confira a resposta!

