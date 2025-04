Rosane Svartman aposta em protagonista 'truqueira' em nova novela das sete: 'Mocinhas mudaram muito'

Autora de 'Dona de Mim', Rosane Svartman fala sobre a mudança e sofisticação das mocinhas ao longo das tramas e adianta temas da novela das sete da Globo

Você sabe o que é uma pessoa "truqueira"? Usado com maior frequência no universo LGBTQIA+, o termo remete a alguém cheio de truques, que gosta de levar vantagens em cima dos outros, enrolar. Apesar da designação, ser "truqueiro" está longe de ser um vilão. Quem ainda não entende isso, saberá melhor a partir de 28 de abril com a estreia de Dona de Mim, a nova novela das sete da Globo.

Criada e escrita por Rosane Svartman (55), a nova trama da emissora carioca trará uma mocinha um pouco "truqueira" para sua história principal. Essa é a aposta da autora para Leona, personagem de Clara Moneke (26), que vive sua primeira protagonista em seu segundo folhetim da novelista e terceiro trabalho ao lado do diretor Alan Fiterman (52).

Durante coletiva virtual de imprensa na manhã desta terça-feira, 8, Rosane contou que assim como Sol, sua última protagonista de Vai na Fé (2023), a moça também terá um fantasma, um trauma, que dessa vez, será a perda gestacional avançada. A situação fez com que ela destruísse tudo a sua volta (desistência do casamento, faculdade...). No entanto, dessa vez, Dona de Mim se diferencia das outras novelas de Rosane, como Bom Sucesso (2019) e Totalmente Demais (2015) uma vez que a protagonista já "começa no buraco".

"Vamos ver se ela consegue sair gigante. É nesse lugar que as pessoas vão se identificar", arrisca a escritora, que analisa o papel das protagonistas de novelas hoje em dia. "As mocinhas mudaram muito ao longo do caminho. Hoje as protagonistas estão mais sofisticadas. As personagens femininas têm mais camadas e a Leo é uma personagem que a gente chama de 'correria'. Tem um bom coração, não quer fazer mal pra ninguém, mas se enrola. Ela não é perfeita, é que nem a gente", explica.

'O CIRCO TEM QUE AGRADAR TODO MUNDO'

Para explicar a diversidade de temas presente em Dona de Mim, Rosane Svartman evoca a metáfora do sucesso circense: "o circo tem que agradar todo mundo, a família toda. Então a gente tem os trapezistas, o palhaço, o globo da morte. A novela das sete tem essa proposta, que é desafiadora e que pode, por ter essa proposta, ter momentos muitos diversos no que diz respeito a gêneros narrativos, a temas e a personagens, a tudo".

Amante do triângulo amoroso, a novelista afirma que o artifício comum em folhetins tem que acontecer naturalmente, como na vida. "A gente entra numa historia não porque está esperando o par romântico no final, você vive aquilo e a gente procura pensar o que faz aquele casal se interessar um pelo outro. O que a Leo vê no Samuel, Davi, Marlon e vice-versa. O que eles veem nela? O Pasquim entra no triângulo com o Novaes e a Aline Borges. Tem esse ingrediente no time de vilões".

Outro ingrediente que Rosane destaca como essencial em sua nova trama é a busca de tentar encontrar o nosso "tecido social". "Oque é nosso laço comum e essa é uma vocação da novela em si. A novela propõe esse laço social com o Brasil, está dentro da nossa vocação, da nossa cultura e esse amor maior pra mim se traduz nisso", pontua.

De acordo com a autora, o tema maior de Dona de Mim é a busca pela reconstrução do que é comum, porque a gente pode dizer que a gente ainda é uma nação. Outros temas também vão propor um grande diálogo com o Brasil. "Amor é um tema em todos os sentidos, que norteia todas as relações, mas a novela também fala sobre temas que são maternidade, não-maternidade, maternidade não-biológica, saúde mental, envelhecimento, padrões de beleza, corpo feminino, auto estima, violência urbana, segurança pública, preservação do meio ambiente, temas que estão na vida e obviamente que são discutidos em uma novela das sete de uma forma lúdica, divertida".

No horário há 10 anos, Rosane destaca como a faixa das sete possui liberdade, uma vez que o autor da atração possui como audiência um público muito diverso. "Então a gente pode mergulhar em diversos gêneros pra falar desses temas, como suspense, drama, aventura, porque a gente tem universos múltiplos, a gente entra no forró, no kickboxing", conclui.

