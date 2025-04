Morre Bento, de 7 anos, filho de piloto da Fórmula 1600 que morreu há 3 dias

Pai e filho morrem com apenas 3 dias de diferença em decorrência de grave acidente no interior de SP. Pai era o piloto Eduardo Imamura, da Fórmula 1600

Filho do piloto Eduardo Imamura, Bento Imamura, de 7 anos, morreu apenas 3 dias após o falecimento do pai. Os dois foram vítimas dos ferimentos de um grave acidente de carro no interior de São Paulo no último final de semana.

Eduardo Imamura tinha 35 anos e era piloto da Fórmula 1600. Ele morreu no sábado, dia 5, no acidente de carro com sua família. Eles estavam na Rodovia Transbrasiliana, em Marília, São Paulo, quando a caminhonete deles colidiu frontalmente com um caminhão que vinha no sentido contrário. A câmera de segurança do caminhão registrou quando a caminhonete invadiu levemente a pista contrária e colidiu com o veículo maior.

A caminhonete estava com Eduardo, o filho de 7 anos, a esposa dele e outro passageiro. Eduardo morreu no local; o filho foi internado no Hospital das Clínicas de Marília e os outros dois passageiros tiveram ferimentos leves. O carro ficou completamente destruído.

O menino Bento Imamura ficou internado por 3 dias, mas não resistiu e veio à óbito nesta terça-feira, 8. A morte dele foi confirmada pela família em um comunicado oficial nas redes sociais. “Com imenso pesar, comunicamos o falecimento do pequeno Bento. Ele lutou bravamente esses últimos dias, mas que agora descansa nos braços de Deus, ao lado de seu querido pai, Eduardo. Que encontrem juntos a paz eterna. Agradecemos a todos pelo carinho e orações”, informaram.

O corpo de Eduardo foi sepultado no domingo, 6, e o corpo de Bento será sepultado no final da tarde desta terça-feira, 8.

