Médica alerta riscos de diagnóstico que levou Leo Dias a UTI: 'Acometimento pulmonar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano também explica como funciona o tratamento da pneumonia, que atingiu Leo Dias

Colunista e influenciador digital, Leo Dias (49) surpreendeu ao revelar que está internado há cinco dias para tratar de uma pneumonia. O quadro, que o levou até a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tem alguns riscos específicos caso não tenha um rápido diagnóstico ou não siga o tratamento necessário.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que o quadro é uma infecção que acomete os pulmões, podendo ser causada por vírus, bactérias ou fungos, e pode variar de leve a grave. "A gravidade da pneumonia depende do estado de saúde da pessoa, da rapidez no diagnóstico e da extensão do acometimento pulmonar."

Apesar do diagnóstico delicado, Leo Dias gravou um vídeo na manhã desta terça-feira, 8, para mostrar que está bem e explicar que foi internado após alguns sintomas . A especialista diz que os principais sinais incluem febre alta, tosse, dor no peito e falta de ar.

"Em casos mais graves, especialmente em pessoas com doenças crônicas ou baixa imunidade, a internação pode ser necessária para oferecer suporte com oxigênio, fisioterapia, antibióticos na veia e monitoramento contínuo. O tratamento depende da causa da infecção, mas geralmente envolve o uso de antibióticos, fisioterapia respiratória e oxigênio."

Maiorano também diz que, a depender da gravidade, pode ser necessário o uso de ventilação artificial de forma não invasiva, com o uso de máscara, ou, até mesmo, a ventilação mecânica invasiva. "A boa notícia é que, com diagnóstico precoce e cuidados adequados, a maioria das pessoas se recupera totalmente."

A médica aproveita para alertar sobre a importância do acompanhamento profissional em casos semelhantes. "Casos como esse chamam a atenção para a importância de procurar atendimento médico aos primeiros sinais de infecção respiratória, principalmente após gripes ou resfriados que parecem piorar com o tempo."

ENTENDA O QUE ACONTECEU

A equipe do colunista informou nesta terça-feira, 8, que Leo Dias está internado Hospital São Luiz Rede D’Or – Unidade Itaim, em São Paulo, desde o dia 3 de abril. O influenciador digital foi encaminhado para a unidade de saúde após passar férias na Ásia e voltar direto para a cobertura do show de Luan Santana (34) em São Paulo.

Ainda de acordo com o boletim médico, o influenciador se recupera e deve receber alta ainda esta semana. "Neste momento, encontra-se sob acompanhamento clínico e antibioticoterapia. A equipe médica trabalha com a perspectiva de alta hospitalar nas próximas 48 horas, a depender da manutenção da evolução clínica satisfatória."

