Sabrina Sato encanta com fotos oficiais do casamento com Nicolas Prattes

Em suas redes sociais, Sabrina Sato encantou seus seguidores ao compartilhar algumas fotos oficiais do casamento com Nicolas Prattes

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores.

Neste domingo, 12, a apresentadora encantou os internautas ao publicar em sua conta no Instagram algumas fotos oficiais do casamento com Nicolas Prattes, que aconteceu na última semana.

A famosa postou um carrossel de nove fotos em que ela aparece ao lado do marido e também da filha Zoe, de seis anos, fruto do seu antigo relacionamento com Duda Nagle.

A maioria das imagens são em preto e branco, mas Sabrina também mostrou uma imagem com cores em que ela surgiu muito sorridente. A famosa ainda optou por deixar a publicação sem legenda e recebeu muitos votos de felicidades de seus fãs nos comentários.

Sonho realizado

Na madrugada deste domingo, 12, a psicóloga e empresária Kika Sato, de 72 anos, parabenizou a filha, a apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, e o marido dela, o ator Nicolas Prattes, de 27, ao compartilhar novas fotos do casamento do casal em seu perfil no Instagram. Os dois oficializaram a união na tarde da última sexta-feira, 10, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo, e a matriarca decidiu dedicar uma mensagem aos recém-casados.

"Ontem foi um dia muito especial, um daqueles momentos que guardamos para sempre no coração e na memória. A cerimônia de casamento da minha filha Sabrina com o meu querido Nicolas Prattes foi íntima, repleta de amor e com uma energia única que refletia a verdadeira essência deles. Ver a felicidade nos seus olhos e sentir o cuidado e o amor que os une é um verdadeiro sonho realizado", escreveu Kika na legenda da publicação.

"Que o amor de vocês continue a crescer e florescer em todos os momentos, guiados pela fé, pela união e pela alegria de estarem juntos. Que a vida de vocês seja repleta de muito amor", prosseguiu.

Kika ainda usou uma citação religiosa para ressaltar como acredita que um relacionamento deve ser. "O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha", disse.

