Brunna Gonçalves revela mudança de hábitos para engravidar: 'Não tinha como'

À espera do primeiro filho com Ludmilla, Brunna Gonçalves contou que precisou seguir uma orientação de sua médica para conseguir engravidar

Grávida do primeiro filho com Ludmilla, Brunna Gonçalves tem compartilhado com os seguidores cada momento de sua nova fase na vida pessoal. Nesta quarta-feira, 11, a influenciadora digital e dançarina usou as redes sociais para falar sobre seu peso e a mudança de alimentação durante a gestação.

Por meio de seus stories no Instagram, Brunna revelou que precisou ganhar peso para conseguir engravidar. De acordo com a esposa de Ludmilla, seu percentual de gordura corporal estava abaixo do recomendado e, por orientação médica, a rotina alimentar foi alterada.

"Desde quando eu engravidei até agora, eu ganhei uns 5 kg. Eu de engravidar, eu estava muito seca, minha gordura estava abaixo do normal porque eu queria, eu gostava de ficar bem sequinha. Só que isso poderia ser um problema para engravidar, como eu tinha pouca gordura, poderia me fazer não engravidar", iniciou.

"Então, tive que dar uma aumentada [de peso] e, depois que engravidasse, eu tinha que ter uma quantidade maior de gordura no corpo para segurar a criança. Minha nutricionista explicou que não tinha como eu ficar sequinha do jeito que estava", continuou Brunna Gonçalves.

Em seguida, a ex-participante do BBB 22 explicou que seu plano alimentar também foi alterado após a descoberta da gravidez. "Ganhei até mais [peso] do que queria, mas tudo certo. A gente tem um limite de quilos para ganhar até o final da gestação, uma meta. Espero que eu consiga bater essa meta, porque se eu passar, vai ser babado", afirmou.

Por fim, Brunna Gonçalves contou que o objetivo é manter o novo hábito alimentar, junto com exercícios, para que seu corpo não perca massa magra. "Por isso estou treinando, o treino não é para ganhar músculo, até porque não dá. É só para manter a massa magra, não perder músculo e manter o bem-estar da criança, para ajudar na hora do parto. O foco dos treinos mudaram depois que fiquei grávida", concluiu.

Quando será o chá revelação do bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves?

Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, que está grávida, estão cada dia mais perto de descobrirem o gênero do primeiro filho do casal! No último domingo, 8, durante uma apresentação no Rio de Janeiro, a cantora revelou aos fãs que as duas farão um chá revelação e entregou a data oficial do evento.

Em seu Instagram oficial, Ludmilla compartilhou um vídeo do momento em que conversava com o público a respeito da revelação. Na ocasião, ela perguntou se eles achavam que o herdeiro seria um menino ou menina e recebeu diversos gritos divididos da torcida. Após os palpites, a famosa contou que o sexo do bebê será descoberto somente no dia 17 de dezembro.

