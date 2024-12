No dia do chá revelação Silvana, mãe de Ludmilla, dá palpite sobre o sexo do bebê

Brunna Gonçalves e Ludmilla estão esperando o primeiro filho e nesta terça-feira, 17, irão fazer o chá revelação; vovó coruja deu seu palpite

Brunna Gonçalves e Ludmilla estão esperando o primeiro filho e irão revelar esta terça-feira, 17, qual será o sexo do bebê. Silvana, mãe da Ludmilla, está na expectativa. A avó, no entanto, tem o seu palpite e contou para seus seguidores nas redes sociais qual o seu palpite: uma menina!

Ansiosa, ela afirma que vai ser difícil dormir esta noite. "Ai, Jesus, hoje para dormir vai ser só a base do remedinho, porque a cabeça não para de pensar um minuto", começou.

Silvana, porém, deixou o seu palpite. "Ai, gente, tem hora que eu acho que é uma menina, tem hora que eu acho que é um menino, tem hora que eu não sei. Já nem sei mais o que achar. Só esperar amanhã. Mas eu ainda acho que é uma menina. Fica aqui o meu palpite de menina", revelou.

A avó comenta que, independente do sexo do bebê, o que ela pede é que venha com saúde. "Mas também se for um menino, já é amado, muito bem-vindo, muito desejado, muito esperado, então o que Deus mandar está bom. Isso eu estou pedindo, saúde. Muita saúde! Que o restante ele já tem. Ele ou ela, tudo já tem. Muito amor e muito carinho".

Ludmilla ganha homenagem de Brunna Gonçalves em aniversário de casamento

Ludmilla foi surpreendida pela esposa, Brunna Gonçalves, com uma homenagem para lá de especial na segunda-feira, 16, data em que as duas completaram mais um ano de união. Por meio das redes sociais, a dançarina resgatou uma foto do dia em que o casal subiu ao altar, em 2019, e se declarou à amada.

"Hoje além de meu aniversário, completamos 5 anos de casadas! O ‘sim’ mais importante e marcante de toda minha vida, não tem um dia sequer que eu não agradeça estar ao seu lado… Obrigada por ser essa companheira incrível! Te amo, te amo, te amo", escreveu Brunna Gonçalves na legenda.

Mais cedo, a dançarina, que completou 33 anos de vida, também ganhou uma declaração romântica de Ludmilla por seu aniversário. Sempre muito apaixonada, a cantora fez questão de frisar o quanto é feliz ao lado da esposa, que está grávida do primeiro filho do casal.