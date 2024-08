Jojo Todynho revela o que fará com roupas antigas após emagrecimento

Após emagrecer cerca de 50 kg, Jojo Todynho não escondeu a surpresa ao mostrar algumas roupas largas: 'Tive que dobrar'

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho não esconde o quanto está feliz a cada dia com o resultado de seus treinos pesados na academia e a dieta restrita adotada após realizar a cirurgia bariátrica e perder cerca de 50 kg. Recentemente, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record, renovou o físico e apostou em cirurgias plásticas.

Na manhã desta quarta-feira, 7, Jojo contou aos seguidores que retornaria ao médico para uma revisão. Enquanto se filmava em frente ao espelho, a famosa se surpreendeu ao notar o quanto sua roupa estava larga.

Usando uma calça de moletom e uma camisa estampada, a influenciadora revelou que precisou fazer uma 'gambiarra' para conseguir utilizar as peças. "Gente, olha isso! Toda largadona. Tive que dobrar a calça, está muito larga", comentou Jojo Todynho.

Em seguida, a artista revelou qual será o destino da roupa "perdida" após o emagrecimento: "A blusa está parecendo um pijama. Vai virar pijama, né? Vamos embora, é dia do doutor me ver", disse ela. Momentos depois, a dona do hit 'Que Tiro Foi Esse?' se mostrou ansiosa para a consulta com o profissional responsável pelas cirurgias plásticas.

"Vou te falar, seria um sonho se ele virasse para mim e falasse ‘pode treinar, gata!’. Eu tenho que treinar para a perna ficar igual esse abdômen. Vai que [ele libera]…", torceu Jojo Todynho, por fim. Para quem não sabe, a famosa realizou uma lipoescultura e abdominoplastia para ter mais definição e esculpir o corpo.

Devido a recuperação, Jojo não poderá realizar exercícios físicos por um tempo. Ela, inclusive, fez um desabafo sincero a respeito da ausência dos treinos em sua rotina. "Não posso treinar e estou desesperada! Quando eu voltar, vou ter que ir todos os dias! Essas pernas, tríceps, bíceps tem que condizer com esse abdômen", declarou.

Jojo Todynho mostra roupa larga após emagrecer - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Saiba quais foram os procedimentos feitos por Jojo

Nos últimos meses, Jojo renovou o estilo de vida com hábitos mais saudáveis. A cantora entrou em uma dieta rigorosa e passou a praticar exercícios para, posteriormente, realizar uma cirurgia bariátrica. Em seguida, a artista deu mais um passo e realizou procedimentos para definir a silhueta.

Na mesa de cirurgia, a artista fez lipo nas costas e abdominoplastia. No entanto, Jojo ainda irá fazer mais alguns procedimentos: "Da primeira vez que fiz lipo, tinha colocado a gordura no glúteo, então, agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho. Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e vou diminuir", contou ela.