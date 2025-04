Reynaldo Gianecchini fala sobre autoestima e vida amorosa: 'Nunca me achei bonito'

O ator Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre a sua vida amorosa e revela que nunca se achou bonito, apesar da fama de galã

O ator Reynaldo Gianecchini, de 52 anos, falou abertamente sobre nunca ter se achado bonito, apesar da fama de galã. Ele também comentou sobre sua vida amorosa e revela como está seu atual status de relacionamento.

O ator refletiu sobre sua relação com a autoestima e a imagem pública. " Nunca me achei bonito, pelo menos não nesse superlativo, como referência de beleza . Sempre me achei um cara legal, gosto do meu conjunto, com meus defeitos também", revelou em entrevista ao Gshow. Ele ainda completou dizendo que foi ao longo da carreira como ator que passou a tomar consciência da própria aparência.

“Acho que nunca me vi como exemplo de beleza. Nunca me pensei assim até fazer televisão, que te dá uma imagem muito associada com o negócio do galã, do príncipe, mas sou pé no chão demais para embarcar nessa. Acho que é quase uma grande brincadeira, mas, é uma delícia, me sinto lisonjeado quando vejo que as pessoas têm esse carinho. Até quando vou conseguir enganar as massas (risos)? Um dia vão descobrir que não é nada disso. Estou ferrado", completou o Reynaldo.

Além disso, o artista também contou sobre sua "solteirice" e comentou que também gosta de se relacionar." Estou eternamente solteiro. Não é nem solteiro, é encalhado a palavra. Eu gosto de ser solteiro. Acho que nunca foi uma coisa contra a qual briguei, mas também acho muito bonito ter uma conexão com alguém a ponto de querer se relacionar. Quando acontecer, eu me jogo".

Desejo de ter filhos

Reynaldo Gianecchini, conhecido pela carreira recheada de trabalhos na atuação, reflete sobre seu lado pessoal em entrevista à CARAS Brasil. O ator fala sobre sua vida amorosa atualmente e abre o jogo sobre desejo de ter filhos: "O problema é achar uma relação".

