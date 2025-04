Ratinho fala de mudanças na sua vida após perder 12kg: 'Não sinto mais dores'

Após emagrecer 12kg, Ratinho comentou sobre as mudanças que notou em sua vida, como o fato de estar mais disposto e não sentir mais dores

Nesta quarta-feira, 9, Ratinhopublicou um vídeo em suas redes sociais e comentou um pouco sobre seu processo de emagrecimento. Ao lado do nutrólogo Gustavo de Oliveira Lima, o apresentador contou que já perdeu 12kg, indo de 110kg para 98kg.

Ratinho ainda revelou que as mudanças em sua qualidade de vida são notáveis após a perda de peso. O famoso contou que se sente mais disposto e até voltou a jogar futebol com os amigos. "Já emagreci 12 quilos e isso mudou a minha vida. Não sinto mais dores no meu joelho. Tinha problemas sérios no joelho", contou.

No processo de emagrecimento, Ratinho usou uma injeção que atua no controle do apetite e auxilia a queima de gordura visceral. “Ele emagreceu só perdendo gordura, sem perder massa muscular”, disse o médico.

Por fim, Ratinho ressaltou que o emagrecimento vai muito além da estética. "Voltei a jogar futebol. Melhorou meu joelho, meu humor, tudo", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Roberto Massa (@oratinho)

Golpe

Durante seu programa no SBT, o apresentador Carlos Massa - mais conhecido como Ratinho - compartilhou uma situação nada agradável que vivenciou. Isso porque ele foi vítima do chamado golpe do pix, e perdeu R$ 50 mil para uma pessoa que se passou por seu filho, Rafael.

Por meio de um número falso, o golpista enviou uma mensagem de texto ao comunicador pedindo dinheiro com urgência. Preocupado, Ratinho transferiu R$ 15 mil, mesmo estranhando a situação.

"O golpista ligou dizendo que era meu filho: 'Ô pai!', e eu, inocente, perguntei: 'Quem está falando? É você, Rafael?'", disse ele, que depois relatou que a ligação caiu e a conversa continuou por um aplicativo de mensagens.

Em seguida, o 'filho' do apresentador pediu mais R$ 35 mil, dizendo que estava no processo para comprar um carro no exterior. "E eu ajudei de novo. Não era meu filho", lamentou Carlos Massa.

Leia também: Ratinho se pronuncia sobre polêmica com Simone Mendes