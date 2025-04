Justin Bieber se irrita com os paparazzi e dispara: ‘Só se importam com dinheiro’

O cantor Justin Bieber é flagrado em Palm Springs, na Califórnia, e reclama dos paparazzi que o seguiam; saiba detalhes!

Na manhã desta quarta-feira, 9, Justin Bieber se envolveu em uma situação tensa ao ser abordado por paparazzi enquanto seguia para uma cafeteria em Palm Springs, na Califórnia. Incomodado com um simples “bom dia” de um dos fotógrafos, o cantor se aproximou dos quatro profissionais presentes e demonstrou sua insatisfação com a presença deles.

“Vocês só se importam com dinheiro, não com as pessoas” , disse o cantor e os paparazzi por sua vez, optaram por não responder às acusações, mas mantiveram as câmeras ligadas durante todo o episódio, que durou cerca de 30 segundos. Segundo o TMZ, o canadense não mediu palavras ao criticar o que considera uma exploração da imagem das celebridades.

Justin tem chamado a atenção do público em meio aos rumores sobre seu relacionamento com Hailey Bieber, especialmente após a modelo deixar de segui-lo, além de seu comportamento nas redes sociais, marcado por conteúdos desconexos.

Mensagem enigmática

Na quinta-feira, 20, Justin Bieber despertou a curiosidade dos fãs ao publicar um texto reflexivo nas redes sociais. Casado com Hailey Bieber, o cantor abordou temas como maturidade, crescimento pessoal e as mudanças que vem enfrentando em sua vida.

"É hora de crescer! Mudar é sobre deixar ir, não se esforçar mais! Você está cansado de tentar seguir todas as regras na esperança de obter os resultados que deseja? Descobri que o amor é mais poderoso do que regras", iniciou Justin, que é pai de Jack Blues Bieber.