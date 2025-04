Fernanda Paes Leme abre o jogo sobre separação: 'Ainda não assimilei'

Durante sua passagem pelo São Paulo Fashion Week, Fernanda Paes Leme abriu o jogo sobre sua separação de Victor Sampaio

Durante sua passagem pelo São Paulo Fashion Week, Fernanda Paes Leme deu algumas entrevistas e abriu o jogo sobre a atual fase de sua vida.

A famosa anunciou sua separação de Victor Sampaio em janeiro deste ano. Eles são pais de Pilar, que completa um ano em breve.

"Faz pouco tempo e ainda não assimilei tudo completamente. Até porque não dá nem muito tempo, sabe? É um dia de cada vez mesmo. Acho que estou entendendo e voltando a ser minha também, sabe? Tanto em um lugar de acostumar com a maternidade, que minha filha já vai fazer um ano agora, na semana que vem", disse ela ao GShow.

Fernanda ainda revelou que não está nos seus planos entrar em um novo relacionamento e que está muito tranquila com a fase solteira. "Não paro muito para pensar nisso, não. Acho que é só ir fazendo, sabe? É abrir o coração aos poucos, né? Não estou pensando em relacionamento, em absolutamente nada disso. Estou buscando a minha felicidade mesmo. Sempre fui uma solteira muito confortável. Nunca tive esse lugar de 'eu preciso casar', sonhos e etc., ter alguém na minha vida. Não é agora, que eu acabei de me separar e tenho uma filha pequena, que vou em busca de algo. Eu não fui até agora. Estou muito focada nos meus projetos. Acho que eles têm feito cada vez mais sentido para mim", concluiu.

Reflexão

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Na terça-feira, 8, a atriz contou que estava embarcando para gravar um podcast quando foi surpreendida com o cancelamento do programa devido à morte repentina de um membro da equipe.

"Ontem eu ia para o Rio, fazer um bate e volta para gravar um podcast e simplesmente, quando eu estava entrando no avião, a apresentadora, que não vou expor aqui, mas que é muito especial e legal, me ligou muito triste porque tinha falecido uma pessoa da equipe do podcast. A equipe toda foi surpreendida por essa notícia muito triste", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que o rapaz morreu em um assalto e fez uma reflexão sobre a brevidade da vida. "Simplesmente tiraram a vida do rapaz. Uma tristeza porque a vida é assim. Quando você vê, alguém que você ama pode não voltar para casa. Por isso temos que dar muito valor a todo mundo que está a nossa volta", concluiu.

