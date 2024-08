Jojo Todynho desabafa sobre pós-cirúrgico: 'Desesperada para treinar'

Jojo passou por um procedimento plástico para modelar a silhueta e está de repouso, o que tem a deixado ansiosa para retornar à academia

Jojo Todynho surgiu nas redes, nesta terça-feira (6), para motivar os seguidores de forma energética a não desistirem da prática de exercícios. No entanto, a cantora não tem realizado a própria rotina de treinos em decorrência das cirurgias plásticas que realizou. Prevendo comentários, ela contou aos fãs que mal vê a hora de voltar.

A artista passou por um processo de emagrecimento com rotina saudável, cirurgia bariátrica e remoção do excesso de peles.

"Estou observando e quero saber qual é a da palhaçada? Por que você não está treinando, fazendo a dieta. Tirou a nutricionista e o endócrinologista, porr*", disparou aos seguidores, "convidando-os" a treinar. "Não me estressa e não 'estressa' meus pontos!", brincou a artista.

Em seguida, a artista contou como tem sido o reposou e informou que quer "bater ponto" todos os dias da semana na academia, para definir ainda mais as pernas e os braços: "Não posso treina e estou desesperada! Quando eu voltar, vou ter que ir todos os dias! Essas pernas, tríceps, bíceps têm que condizer com esse abdômen. Não estou reclamando, meu médico me deixou como eu queria".

Jojo ainda deu a entender que ainda realizará mais um procedimento estético, o que parece pela descrição se tratar de uma mastopexia com silicone: "Quando eu colocar esses peitos na bandeja, eu quero me afogar com o meu silicone", brincou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Saiba quais foram os procedimentos feitos por Jojo

Nos últimos meses, Jojo renovou o estilo de vida com hábitos mais saudáveis. A cantora entrou em uma dieta rigorosa e passou a praticar exercícios para, posteriormente, realizar uma cirurgia bariátrica. Em seguida, a a artista deu mais um passo e realizou procedimentos para definir a silhueta.

Na mesa de cirurgia, a artista fez lipo nas costas e abdominoplastia. No entanto, Jojo ainda irá fazer mais alguns procedimentos: "Da primeira vez que fiz lipo, tinha colocado a gordura no glúteo, então, agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho. Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e vou diminuir", contou ela.