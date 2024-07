Jojo Todynho investiu fortuna em plásticas para renovar o corpão; saiba o valor

Após emagrecer 50 kg, Jojo Todynho passou por cirurgias plásticas para renovar o corpão e gastou uma fortuna; descubra o valor total

Na última terça-feira, 16, Jojo Todynho passou por uma série de cirurgias plásticas para renovar sua silhueta e dar uma "recauchutada" no corpão após emagrecer 50 kg. Agora, o médico responsável pelos procedimentos, Luiz Antonio Correia Lima, decidiu revelar o valor que a cantora investiu para transformar seu físico.

Em conversa com o GShow, Luiz esclareceu que Jojo Todynho passou por uma lipoescultura e abdominoplastia para ter mais definição e esculpir o corpo. Além desses procedimentos cirúrgicos, a cantora também realizou tratamentos minimamente invasivos, como aplicações de radiofrequência e microagulhamento, para auxiliar em sua recuperação.

No total, Jojo investiu cerca de R$ 40 mil no conjunto de procedimentos e cirurgias. O médico também enfatizou a importância de cuidar da saúde durante o período de recuperação: “Jojo está se cuidando bastante. Na vida existem dois pesos: o que é ideal para a nossa altura e o peso que a gente se sente bem. Isso é individual”, disse.

“Hoje ela se sente bem com seu peso e está focada no ganho de massa muscular e perda de gordura. Jojo está muito bem clinicamente e hemodinamicamente. Se ela continuar perdendo peso, não será mais necessária a realização de uma cirurgia como essa”, o profissional falou sobre o processo de transformação da cantora.

Vale lembrar que antes de passar pelos procedimentos estéticos, a futura advogada já tinha dado start na mudança em seu estilo de vida. Jojo emagreceu mais de 20kg adotando hábitos saudáveis. Em agosto do ano passado, a cantora passou por uma cirurgia bariátrica e, aliada aos seus cuidados, perdeu mais de 50 kg.

Jojo Todynho escondeu plástica de amigos:

Jojo Todynho se submeteu a cirurgia plástica na madrugada desta terça-feira, 16, em um hospital particular do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias e confirmada pela CARAS Brasil. No entanto, amigos próximos foram surpreendidos com a divulgação da internação da influenciadora para realizar a cirurgia. A reportagem apurou que Jojo agiu na mais absoluta discrição.