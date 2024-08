Jojo Todynho exibe sua nova silhueta após cirurgia plástica

A cantora Jojo Todynho posa só de pijama e cinta para mostrar suas novas curvas após passar por cirurgia plástica

A cantora Jojo Todynho, de 27 anos, está em processo de transformação de sua forma física. Em 2023, ela iniciou o seu processo de emagrecimento com a cirurgia bariátrica e, agora em 2024, passou pela cirurgia plástica para remover o excesso de pele.

Nesta semana, a musa apareceu apenas de pijama justinho e com a cinta pós-operatória para ostentar sua nova silhueta. A estrela já está com as curvas mais definidas e mais finas após a cirurgia.

Há poucos dias, Jojo contou quais foram os procedimentos que fez. "Fiz abdominoplastia com lipo. Fiz lipo nas costas, fiz lipoescultura, só não mexi no glúteo, porque já tinha feito. Da primeira vez que fiz lipo, tinha colocado a gordura no glúteo, então, agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho. Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e vou diminuir", disse ela.

Então, ela explicou o motivo para não ter feito o silicone junto com os outros procedimentos. "Quando vou fazer? Depois que me recuperar [dessa cirurgia]. Agora, vou responder o porquê que não fiz tudo de uma vez. Não fiz tudo de uma vez, porque é muito incômodo. Se eu fizesse o peito junto, minha irmã, eu ia ficar 'esquerosada', porque a gente tem que ficar com o dreno. Quando você faz cirurgia do peito, você não pode levantar os braços então foi a melhor coisa. Cicatrizou aqui, eu faço depois", afirmou.

Jojo Todynho - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo dá detalhes sobre processo de adoção

Desde o ano passado, Jojo tem enfrentado um longo processo para se tornar mãe de um menino que conheceu em Luanda, na Angola. A artista fez uma breve passagem por lá e encontrou a criança em visita a uma escola local.

"Eu fiquei tão encantada com o Francisco. Um olhar muda tudo na nossa vida. Eu só sabia chorar. Se tudo der certo, eu vou adotar o Francisco. Eu vou dar a ele uma oportunidade de uma educação melhor, uma vida melhor", contou a artista pouco depois de conhecer o menino.

Recentemente, a artista falou brevemente sobre a fase em que se encontra no processo: "(O processo está) Entrando em finalização", disse ela em resposta a um seguidor.