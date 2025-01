Influenciadora de gastronomia morre após complicações de cirurgia

A influenciadora de lifestyle e gastronomia Rebecca Wylie Simms faleceu aos 39 anos após passar por uma cirurgia e enfrentar complicações

A influenciadora de lifestyle e gastronomia Rebecca Wylie Simmsfaleceu aos 39 anos após passar por uma cirurgia e enfrentar complicações. A informação foi confirmada nas redes sociais por Sarah, sua irmã, nesta segunda-feira, 20. Ela morava em Los Angeles, nos Estados Unidos.

No texto compartilhado no Instagram, ela contou que sua irmã sofreu "uma trágica complicação cirúrgica" na semana passada."Essa perda é imensurável, e nossos corações estão completamente despedaçados", declarou. As duas também eram donas de uma loja de queijos em Los Angeles.

Ainda na publicação, Sarah ressaltou que sua irmã era "a luz mais brilhante" que ela já conheceu. "Pedimos sua paciência e compreensão enquanto enfrentamos este momento extremamente doloroso", completou ela. Nos comentários, os internautas lamentaram a perda.

Rebecca Simms era casada e deixa duas filhas. Em recente publicação no Instagram, ela comemorou o início de 2025 e compartilhou fotos de seus filhos celebrando o ano novo na praia. "Meu desejo para 2025: que possamos lembrar de acordar e dançar. Ouvir mais. Permanecer mais. Fazer da gratidão nossa estética. Seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Pegue o telefone. Suje as mãos. Envie mais cartas. Compre aquele chapéu. Cante mais alto. Renda-se às surpresas. Vá devagar. Siga o que faz você sentir. Fique surpreso com tudo isso", refletiu sobre seus planos.

Com informações da revista People.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lady & Larder (@ladyandlarder)

Influenciador morre aos 46 anos após anestesia geral para fazer tatuagem

O influenciador e empresário Ricardo Godoi faleceu na última segunda-feira, 20, aos 46 anos, após ser submetido a um procedimento em um hospital de Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com informações do 'G1', o rapaz teria recebido anestesia geral para realizar uma tatuagem em seu corpo. Leia mais.

Leia também: Ator da Globo morreu após aneurisma e desfalcou elenco de novela há 17 anos