Ator da Globo morreu após aneurisma e desfalcou elenco de novela há 17 anos

Ator que faleceu há 17 anos, no dia 21 de janeiro, estava no ar em novela das seis da Globo quando sofreu com um aneurisma e mudou rumo da trama

Em 21 de janeiro de 2008, há 17 anos, falecia o ator Luiz Carlos Tourinho, estrela de novelas e atrações de humor da Globo. Luiz morreu com 43 anos de idade, após ser vítima de aneurisma cerebral. A perda desfalcou o elenco da novela Desejo Proibido, onde o intérprete dava vida ao fofoqueiro Nezinho. Relembre a trajetória do artista e o desenrolar de seu personagem na trama de Walther Negrão.

Carreira marcada por superação

Luiz Carlos Tourinho era natural de Niterói (RJ) e iniciou sua jornada artística no teatro ainda jovem, motivado a vencer sua timidez. Formado no icônico Tablado, sob a orientação de Maria Clara Machado, ele explorou diferentes funções nos bastidores antes de subir ao palco. Sua estreia aconteceu em O Embarque de Noé (1982).

Na televisão, ele conquistou o público com alguns papéis memoráveis, como seu trabalho interpretando Edilberto em Suave Veneno (1999), que lhe rendeu o prêmio de ator revelação em uma votação popular. Tourinho participou de novelas como Kubanacan e humorísticos como Sai de Baixo e Sob Nova Direção. No cinema, acumulou sucessos como For All – O Trampolim da Vitória e Quem Matou Pixote?.

O intérprete também era conhecido por sua visão prática sobre a profissão de ator. Ele acreditava que a carreira artística exigia dedicação e construção contínua: "Tudo na vida precisa de um começo", relembra uma matéria da CARAS Brasil publicada em seu falecimento.

Perda no elenco de Desejo Proibido

No ar como o fofoqueiro Nezinho em Desejo Proibido, Tourinho deixou um vazio na novela. Após sua morte, Walther Negrão optou por encerrar a participação do personagem com uma saída repentina: Nezinho foi mostrado deixando a cidade para reencontrar sua mãe depois de deixar um colchão cheio de dinheiro em doação à paróquia do Padre Inácio (Marcos Caruso). As cenas foram feitas utilizando imagens de arquivo e gravações com dublê.

O elenco e amigos do ator, incluindo nomes como Ingrid Guimarães, Heloísa Périssé e Murilo Rosa, estiveram presentes em seu velório, destacando o legado como artista e as amizades conquistadas pelo intérprete.

Além das novelas e programas de TV, ele acumulou oito filmes e 20 peças infantis, incluindo O Gato de Botas (1987), que lhe rendeu o Mambembe de Melhor Ator; e 21 peças adultas, ganhando o prêmio Qualidade Brasil de Melhor Ator de Teatro de Comédia.

